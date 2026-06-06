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गर्मी की छुट्टियों में मोबाइल छोड़ बच्चे थाम रहे लाठी-तलवार, चंडीगढ़ के गुरुद्वारों में बच्चों को सिखाया जा रहा गतका

प्रशिक्षण में सीख रहे आत्मरक्षा के गुर: सेक्टर-22 स्थित गुरुद्वारा साहिब में प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक सिमरनजीत सिंह ने बताया कि, "केंद्र में प्रतिदिन दर्जनों बच्चे पहुंच रहे हैं. यहां बच्चों को तलवारबाजी, लाठी चलाना, संतुलन बनाना, फुर्ती बढ़ाना और आत्मरक्षा के विभिन्न तरीके सिखाए जाते हैं. प्रशिक्षकों का मानना है कि गतका केवल एक खेल नहीं बल्कि वीरता, इतिहास और संस्कृति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण धरोहर है. गतका बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ अनुशासन और आत्मविश्वास भी सिखाता है."

सभी वर्गों के बच्चों की बढ़ रही भागीदारी: इन शिविरों की खास बात यह है कि इनमें केवल सिख समुदाय के बच्चे ही नहीं, बल्कि अन्य समाजों के बच्चे भी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं. प्रशिक्षकों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में गतका के प्रति बच्चों और युवाओं का आकर्षण बढ़ा है. अभिभावक भी चाहते हैं कि छुट्टियों के दौरान उनके बच्चे किसी सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधि से जुड़ें.

चंडीगढ़: गर्मी की छुट्टियों में जहां अधिकांश बच्चे मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम्स में समय बिताना पसंद करते हैं, वहीं शहर के कई गुरुद्वारों में बच्चे पारंपरिक युद्ध कला गतका सीखने पहुंच रहे हैं. विभिन्न गुरुद्वारों में लगाए गए विशेष प्रशिक्षण शिविरों में बड़ी संख्या में बच्चे हिस्सा ले रहे हैं. यह प्रशिक्षण उन्हें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बना रहा है, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के गुण भी सिखा रहा है.

फिटनेस और मानसिक एकाग्रता का माध्यम: चंडीगढ़ गतका एसोसिएशन से जुड़े कोच शमिंदर सिंह का कहना है कि, "नियमित अभ्यास बच्चों की शारीरिक फिटनेस को बेहतर बनाता है. इससे उनकी स्टैमिना, फुर्ती और मानसिक एकाग्रता में भी सुधार होता है. खेल के माध्यम से बच्चे टीम भावना और आत्मनियंत्रण भी सीखते हैं. गतका बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है."

इतिहास और संस्कृति से जोड़ रही परंपरा: प्रशिक्षकों के अनुसार सिख परंपरा में गतका का विशेष महत्व है. कहा जाता है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने वर्ष 1606 में सिखों को घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण देकर संत-सिपाही बनने की प्रेरणा दी थी. उसी विरासत को आज भी आगे बढ़ाया जा रहा है. आधुनिक समय में यह कला युवाओं को अपनी जड़ों और इतिहास से जोड़ने का कार्य कर रही है.

बच्चों और अभिभावकों का बढ़ता उत्साह: शिविर में प्रशिक्षण ले रही बच्चों ने बताया कि उन्हें गतका सीखने में काफी आनंद आता है. इससे नई तकनीकें सीखने के साथ आत्मरक्षा का आत्मविश्वास भी मिलता है. प्रशिक्षण ले रही महकप्रीत कौर ने कहा कि, "गतका सीखकर हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम खुद को अधिक सक्षम महसूस करते हैं." वहीं, गुनीत कौर ने कहा कि, "यह प्रशिक्षण मजेदार होने के साथ-साथ हमें फिट भी रखता है."

स्क्रीन टाइम घटाने में भी मददगार: इसके अलावा महिला कोच जसबानी कौर का कहना है कि, "गतका प्रशिक्षण बच्चों के लिए कई मायनों में लाभदायक है. इससे उनका स्क्रीन टाइम कम हो रहा है और वे अधिक सक्रिय जीवनशैली अपना रहे हैं. बच्चे यहां नई चीजें सीखने के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत बन रहे हैं."

जीवन मूल्यों की सीख दे रहे शिविर: गर्मी की छुट्टियों में चल रहे ये शिविर केवल एक खेल का प्रशिक्षण नहीं दे रहे, बल्कि बच्चों को अनुशासन, सम्मान, साहस और आत्मरक्षा जैसे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखा रहे हैं. यही कारण है कि चंडीगढ़ में गतका प्रशिक्षण की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और हर वर्ष इसमें शामिल होने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा हो रहा है.

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