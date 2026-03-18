चैत्र नवरात्र कल से शुरू, रामगढ़ के मां छिन्नमास्तिका मंदिर में की गई विशेष तैयारी
रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में चैत्र नवरात्र को लेकर साधकों के पहुंचने के सिलसिला शुरू हो गया है.
Published : March 18, 2026 at 6:33 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 6:40 PM IST
रामगढ़ः चैत्र नवरात्र 2026 का शुभारंभ गुरुवार 19 मार्च से हो रहा है. इसे लेकर रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में विशेष तैयारी की गई है. साथ ही भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है. चैत्र नवरात्र के पहले दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.
हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाला यह पर्व 27 मार्च तक चलेगा, जबकि 28 मार्च को विजयादशमी मनाई जाएगी. नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाएगी. हर दिन मां का भव्य शृंगार होगा और विशेष भोग अर्पित किया जाएगा.
रजरप्पा मंदिर में साधकों का लगा जमावड़ा
नवरात्र को लेकर रजरप्पा मंदिर परिसर में भक्तों और साधकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है. कल से दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन और अनुष्ठान किए जाएंगे. दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाओं में विशेष व्यवस्था की गई है.
इस संबंध में रजरप्पा मंदिर के वरिष्ठ पुजारी सुबोध पंडा ने बताया, “मां के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. हवन कुंडों की साफ-सफाई से लेकर ठहरने तक की पूरी व्यवस्था की गई है.”उन्होंने बताया कि इस बार माता का आगमन पालकी पर है और गमन हाथी पर है. हाथी पर माता का गमन काफी शुभ माना गया है. उन्होंने कहा कि पूरे नौ दिनों तक विधि-विधान और सच्चे मन से जो भक्त मां की आराधना करते हैं माता उनकी सभी मनोकामना पूरी करती हैं.
श्रद्धालुओं में चेत्र नवरात्र को लेकर उत्साह
वहीं बोकारो से आए साधक अर्जुन बाबा ने कहा, “चैत्र नवरात्र में मां की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है. यहां साधना करने का अलग ही आध्यात्मिक अनुभव मिलता है.” लगातार 35 सालों से वे माता की आराधना करने के लिए रजरप्पा मंदिर पहुंचते हैं. विशेष तौर पर हर अमावस्या के दिन माता की आराधना करता हूं. तंत्र साधना के लिए यह मंदिर काफी प्रभावशाली माना जाता है.
वहीं रांची से पहुंचे श्रद्धालु रंजीत मिश्रा ने बताया, “हर साल हम यहां नवरात्र में आते हैं. मां के दर्शन से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है.” वहीं कोलकाता से आये श्रद्धालु ने कहा, “मां छिन्नमस्तिका के दरबार में आकर अद्भुत शक्ति की अनुभूति होती है. नवरात्र में यहां का माहौल और भी अधिक दिव्य हो जाता है.” वहीं एक महिला भक्त ने कहा कि यहां आने पर माता का आशीर्वाद मिलता है और जो भी मनोकामना मांगी जाती है माता उसे पूरा करती हैं. दरबार आने से मन को शांति मिलती है.
मंदिर न्यास समिति और प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी
वहीं चैत्र नवरात्र को देखते हुए मंदिर न्यास समिति और जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा, पेयजल, साफ-सफाई और भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो. नवरात्र के इस पावन अवसर पर रजरप्पा धाम एक बार फिर आस्था के महासंगम में तब्दील होने जा रहा है, जहां “जय माता दी” के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान रहेगा और श्रद्धालु मां की कृपा प्राप्त करने उमड़ेंगे.
ये भी पढ़ें-
शादी की सालगिरह पर मां छिन्नमस्तिका के दरबार पहुंचकर सीएम हेमंत सोरेन ने टेका मत्था, राज्य की खुशहाली की कामना
रजरप्पा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से मारपीट मामले में कार्रवाई, 4 जैप जवान और 1 होमगार्ड निलंबित
रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, कार्तिक अमावस्या के मौके पर हुई पूजा