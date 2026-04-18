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आखातीज के दिन पीएम की पचपदरा में सभा, केके बिश्नोई बोले - रिफाइनरी उद्घाटन सबसे बड़ा सावा

भाजपा कार्यकर्ता घर-घर पीले चावल बांटकर लोगों को इस उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं.

राज्यमंत्री के.के विश्नोई
राज्यमंत्री के.के विश्नोई (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 11:21 AM IST

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बाड़मेर : 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बालोतरा जिले के पचपदरा में रिफाइनरी का लोकार्पण कार्यक्रम प्रस्तावित है. पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीते कई दिनों से तैयारी चल रही है. इन दिनों गर्मी का भी पारा बढ़ रहा है और आखातीज पर बंपर शादियां होती हैं. ऐसे में इस दिन पीएम मोदी की पचपदरा में सभा होने की वजह से भाजपा और प्रशासन के लिए भीड़ जुटाना अग्नि परीक्षा बन गया है. इस सभा में दो लाख से अधिक की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है.

भाजपा के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता गांव ढाणी में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके सामने यह चुनौती बनी हुई है. 21 अप्रैल को आखातीज (अक्षय तृतीया) का पर्व है और मारवाड़ में इस दिन का विशेष महत्व है. इस दिन शादियों के लिए सबसे बड़ा अबूझ सावा माना जाता है. इस मौके पर हर गांव में दर्जनों शादियां निर्धारित हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग राजनीतिक रैलियों से ज्यादा सामाजिक रस्मों और पारिवारिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

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राज्यमंत्री के.के विश्नोई (वीडियो ईटीवी भारत)

दूसरी ओर इन दिनों गर्मी का असर तेज हो गया है और पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे दोपहर के समय सड़कें आग उगलती हैं. भीषण गर्मी के कारण लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. इसके कारण भी भाजपा और प्रशासन के लिए 2 लाख से अधिक भीड़ जुटाना बड़ी चुनौती बन गया है. राज्यमंत्री के.के विश्नोई ने लोगों से पीएम मोदी की सभा में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है.

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राज्यमंत्री के.के विश्नोई का कहना है कि प्रधानमंत्री का आगमन किसी बड़े उत्सव या शादी के सावे से कम नहीं है. जिस तरह शादी के लिए निमंत्रण दिया जाता है, वैसे ही कार्यकर्ता घर-घर पीले चावल बांटकर लोगों को इस उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं. 21 अप्रैल को कई शादियां हैं, लेकिन लोगों के लिए प्रधानमंत्री का आगमन सबसे बड़ी प्राथमिकता है. लोग पहले पीएम मोदी को सुनने आएं, उसके बाद अपने घर लौटकर शादी समारोहों में शामिल हों.

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राउंड दी क्लॉक नियंत्रण कक्ष स्थापित: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राउंड दी क्लॉक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. नियंत्रण कक्ष का प्रभारी, अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक सुरेंद्र प्रताप सिंह भाटी को बनाया गया है. अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने बताया कि जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 02982- 222226 है. प्रधानमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण कक्ष को तत्काल प्रभाव से 24 घंटे राउंड दी क्लॉक संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं.

कार्मिकों के अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर रोक: प्रधानमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान एवं उनका इन्द्राज करने के लिए अलग से रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा बाड़मेर जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है. अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारी या कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

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CROWD IN PM MODI PACHPADRA RALLY
PM MODI PACHPADRA RALLY
PACHPADRA RALLY ON AKHA TEEJ
पचपदरा में रिफाइनरी का लोकार्पण
PACHPADRA REFINERY INAUGURATION

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