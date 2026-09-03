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ललितपुर में 6 बांधों के गेट खोल गए; लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा, बारिश से जन-जीवन बेहाल

ललितपुर में 6 बांधों के गेट खोल गए. ( Photo Credit: ETV Bharat )

ललितपुर: यूपी और एमपी में लगातार हो रही बारिश की वजह से बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. राजघाट बांध से पानी छोड़े जाने के बाद माताटीला बांध में भी जलस्तर बढ़ गया. इसकी वजह से सिंचाई निर्माण खंड के अधिकारियों ने माताटीला बांध के 15 गेट खोलकर करीब 38 हजार क्यूसेक पानी की निकासी शुरू कर दी है. माताटीला बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बेतवा नदी उफान पर है. वहीं सुकमा-डुकमा बांध के जरिए भी पानी बेतवा नदी में छोड़ा जा रहा है. इससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की संभावना बनी हुई है. बुधवार की रात से जनपद में हो रही झमाझम बारिश से लगभग सभी जलाशय अपने निर्धारित जलस्तर से ऊपर पहुंच गए हैं. ललितपुर में 6 बांधों के गेट खोल गए. (Video Credit: ETV Bharat) तहसील क्षेत्र मड़ावरा के जामनी बांध में लगातार हो रही पानी की आवक को देखते हुए गुरुवार को बांध सभी छह गेट खोलकर अतिरिक्त जल निकासी की जा रही है. जनपद के सिंचाई खंड प्रथम द्वारा जारी दिशा निर्देशों में बताया गया कि बांध से 16486 क्यूसेक पानी की निकासी की जाएगी. वहीं, लगातार बारिश से आम जनजीवन बेहाल है. खेतों में खड़ी उर्द और सोयाबीन की फसलों को जलभराव से काफी नुकसान होने की संभावना से किसान भी चिंतित हैं. पालतू गौवंश और अन्य मवेशियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. तेज बारिश से कई ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन ठप हुआ है. प्रशासन ने सुरक्षा बरतने की अपील की है.