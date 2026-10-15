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हरिद्वार में जंगल सफारी शुरू, पर्यटकों के लिए खुले झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व के गेट, वन्यजीवों का करें दीदार

झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व ( ETV BHARAT )

हरिद्वार: आज गुरुवार 15 अक्टूबर से हरिद्वार लालढांग मार्ग पर स्थित झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं. हरिद्वार के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर जंगल सफारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व में 15 अक्टूबर से 30 जून तक पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे.

राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट पार्क की तर्ज पर झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है. प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों की मौजूदगी के कारण यहां हर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है. इस संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों को हाथी, गुलदार, भालू, चीतल, हिरन और सांभर समेत कई वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर मिलता है. कई बार यहां बाघ के भी दीदार हो जाते हैं. इसके अलावा वुड्स लैंड और ग्रास लैंड का लुत्फ भी देखने को मिलता है.