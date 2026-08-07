छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग लेकर जयपुर एवं बाड़मेर में कॉलेज गेट पर जड़ा ताला, पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की...
बाड़मेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना था, छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दुर्व्यवहार किया.जयपुर में भी विद्याार्थियों का प्रदर्शन.
Published : August 7, 2026 at 2:49 PM IST
जयपुर/बाड़मेर: प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग लेकर अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) भी सड़कों पर उतर आई है. शुक्रवार को जयपुर एवं बाड़मेर में अपनी ही विचार की सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. छात्रसंघ चुनाव मांग जोर पकड़ रही है. जयपुर के पहले सरकारी कॉलेज, गांधी सर्किल स्थित राजकीय महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए कॉलेज का गेट बंद कर दिया. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया और छात्रसंघ चुनाव जल्द कराने की मांग उठाई. वहीं बाड़मेर में राजकीय पीजी महाविद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
जयपुर में गेट बंद होने से परेशानी: एबीवीपी की ओर से छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग लेकर जयपुर में किए गए प्रोटेस्ट के दौरान कॉलेज परिसर में सरकारी स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को भी कुछ समय तक परेशानी का सामना करना पड़ा. गेट बंद होने से आवागमन बाधित रहा. हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एबीवीपी कार्यकर्ताओं से वार्ता कर समझाइश की. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्य गेट खोला. एबीवीपी के महानगर मंत्री केशव पारीक ने कहा कि विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र हितों के लिए संघर्ष करती आई है. छात्रसंघ चुनाव केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि छात्रों को अपनी समस्याएं उठाने और उनके समाधान के लिए लोकतांत्रिक मंच उपलब्ध कराने का माध्यम है. उनका कहना था, छात्र प्रतिनिधियों के अभाव में छात्रों की आवाज प्रभावी तरीके से प्रशासन और सरकार तक नहीं पहुंच पाती.
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छात्र विरोधी सरकार: पारीक ने कहा, जो सरकार छात्रसंघ चुनाव नहीं कराती, वो छात्र विरोधी सरकार है. विद्यार्थी परिषद ऐसी किसी भी सरकार का विरोध करेगी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की क्यों न हो. विद्यार्थी परिषद का संघर्ष किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि छात्र हितों की रक्षा के लिए है. आंदोलन आगे भी जारी रहेगा. आवश्यकता पड़ने पर इसे प्रदेशव्यापी स्वरूप दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एबीवीपी पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन चला रही है. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं. जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं. उन्होंने चेताया कि यदि सरकार जल्द फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन को व्यापक बनाया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी ने जयपुर के सबसे पुराने सरकारी कॉलेज होने के बावजूद अपना स्थायी भवन नहीं होने का मुद्दा भी उठाया.
पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की: बाड़मेर कॉलेज गेट पर तालाबंदी होने से परीक्षा देने आने वाले छात्रों और कॉलेज स्टाफ को परेशानी हुई. पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई. प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे बाद में पुलिस ने समझाइश कर गेट खुलवाया. एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा के नाम कॉलेज प्राचार्य को छात्रसंघ चुनाव बहाली सहित विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा. कॉलेज प्राचार्य डॉ मृणाली चौहान ने भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाइश की. एबीवीपी नगर मंत्री महिपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि पिछले 4 साल से छात्रसंघ चुनाव पर बैन लगा हुआ है. इस दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें रही हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी छात्रसंघ चुनाव बहाली की दिशा में सकारात्मक रुख नहीं अपनाया है, जबकि अधिकांश नेता राजनीति में छात्रसंघ चुनाव के जरिए आगे बढ़कर आज विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे हैं.
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उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा : एबीवीपी नगर मंत्री राठौड़ ने बताया कि आज एबीवीपी की ओर से छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर प्रदर्शन कर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि कॉलेज में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया. विद्यार्थी परिषद के प्रांत सहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राजनीति की पहली सीढ़ी छात्रसंघ चुनाव ही है. इसके जरिये ही युवा राजनीति को समझना शुरू करता है. उन्होंने कहा कि जिस कुर्सी पर नेता बैठे हैं, वे भी छात्रसंघ चुनाव से निकलकर वहां तक पहुंचे हैं. हर वर्ष की तरह इस बार भी छात्रसंघ चुनाव आगे बढ़ना चाहिए. इस दौरान एबीवीपी के विभाग संयोजक कर्णपाल सिंह, जिला संयोजक दीपू चौहान, प्रांत सहमंत्री विजय शर्मा, नगर मंत्री महिपाल सिंह राठौड़, सुनीता जांगिड़, प्रशांत खींची समेत संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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