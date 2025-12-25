ETV Bharat / state

आजम खान को एक और झटका; प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर से सरकारी गेस्ट हाउस में जाने वाले गेट को हटाकर दीवार बनाई

डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि अवैध गेट हटवाया गया और वहां पर दीवार खड़ी करके सरकारी संपत्ति को सुरक्षित किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा, एपीजे अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस सरकारी संपत्ति है. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर: समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से सटे सरकारी गेस्ट हाउस में बनाए गए अवैध गेट को 9 साल बाद रामपुर जिला प्रशासन ने हटवा दिया. जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि न सिर्फ गेट हटवाया गया, बल्कि वहां दीवार भी खड़ी कर दी गयी है. यह कार्रवाई सरकारी संपत्ति को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए की गयी है.

16 फीट चौड़ा गेट बनवाया गया था: समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में वरिष्ठ सपा नेता आजम खां के दबाव में नियम-कानून को ताक पर रखकर सरकारी गेस्ट हाउस की दीवार में करीब 16 फीट चौड़ा गेट बनवाया गया था.

जानकारी देते डीएम अजय कुमार द्विवेदी (Video Credit: ETV Bharat)

यह गेट सीधे निजी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ता था. यह अंदर ही अंदर आने-जाने का रास्ता था. लोक निर्माण विभाग ने भी इस अवैध निर्माण पर 9 साल से कोई आपत्ति नहीं की थी.

अवैध आवागमन का रास्ता पूरी तरह बंद: जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस सरकारी संपत्ति है. इसके जरिए किसी भी निजी संस्थान को लाभ पहुंचाना स्वीकार्य नहीं किया जाएगा. उन्होंने गेट हटवाकर दीवार बनवा दी है. अब अवैध आवागमन का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
रामपुर में एपीजे अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस (Photo Credit: ETV Bharat)

पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता कर रहे जांच: जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान पाया कि एक अनाधिकृत रूप से गेट जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर खुल रहा है. गेट पूरी तरह अनाधिकृत था ,क्योंकि मेन एंट्री है मुख्य मार्ग से है.

Photo Credit: ETV Bharat
रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके बाद उस अनाधिकृत गेट को हटवाकर वहां पर दीवार खड़ी कर दी गयी. पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता इस मामले की जांच कर रहे हैं. दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- उन्नाव रेप मामला : कुलदीप सेंगर की जेल की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ SC में याचिका

TAGGED:

DM AJAY KUMAR DWIVEDI
BIG BLOW TO AZAM KHAN
GATE LEADING TO GOVT GUEST HOUSE
GATE REMOVED WALL BUILT
JAUHAR UNIVERSITY GATE REMOVED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.