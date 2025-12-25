ETV Bharat / state

आजम खान को एक और झटका; प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर से सरकारी गेस्ट हाउस में जाने वाले गेट को हटाकर दीवार बनाई

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा, एपीजे अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस सरकारी संपत्ति है. ( Photo Credit: ETV Bharat )