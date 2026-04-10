ETV Bharat / state

लातेहार में खुले मैदान की सुरक्षा कर रहा तालाबंद गेट! यह हकीकत है सरकारी योजना की

लातेहार: जिले के विकास के नाम पर लगातार योजनाएं बन रही हैं और पैसे भी खर्च हो रहे हैं. लेकिन योजनाओं की धरातल पर सच्चाई क्या है, इसकी मॉनिटरिंग शायद ही होती है. लातेहार जिले में भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जिसके औचित्य पर सवाल उठ रहा है. ऐसी ही योजनाओं में एक है सदर प्रखंड के डेमु पंचायत अंतर्गत सेमरी गांव में बनाया गया ग्रामीण मार्केट कॉम्प्लेक्स का गेट. यह गेट किसी रहस्य से कम नहीं है. खुले मैदान में सिर्फ गेट बनाकर छोड़ दिया गया है.

लातेहार सदर प्रखंड के सेमरी और घुटवा गांव के बॉर्डर पर स्थित स्वास्थ्य केंद्र के बगल में ही ग्रामीण मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है. मार्केट कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने एक गेट भी बनाया गया है. गेट में लोहा का दरवाजा भी लगा हुआ है और उसमें ताला भी लटक रहा है. गेट के आसपास कोई बाउंड्री भी नहीं है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर खुले मैदान में इस प्रकार के गेट निर्माण का औचित्य क्या है. गेट में लोहे का दरवाजा और ताला लटका देने से आखिर किसकी सुरक्षा हो रही है.

संवाददाता राजीव कुमार की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

सुनसान इलाका होने के कारण आम लोगों को भी नहीं है कोई मतलब

बता दें कि जिस स्थान पर ग्रामीण मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, उसके आसपास आबादी नहीं के बराबर है. इस कारण लाखों रुपए से बनाए गए इस मार्केट कॉम्प्लेक्स का भी कोई उपयोग नहीं होता है. स्थानीय ग्रामीण मुनरिका उरांव, सुदेश्वर सिंह आदि का कहना है कि ग्रामीण मार्केट कॉम्प्लेक्स के नाम पर जो छोटे-छोटे दुकान बनाए गए हैं, उसमें आज तक कभी कोई बाजार नहीं लगा.