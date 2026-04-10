लातेहार में खुले मैदान की सुरक्षा कर रहा तालाबंद गेट! यह हकीकत है सरकारी योजना की
लातेहार के सदर प्रखंड क्षेत्र में सरकारी योजना गजब का घालमेल हुआ है. यहां बिना बाउंड्री के ही गेट बनकर तैयार है.
Published : April 10, 2026 at 4:06 PM IST
लातेहार: जिले के विकास के नाम पर लगातार योजनाएं बन रही हैं और पैसे भी खर्च हो रहे हैं. लेकिन योजनाओं की धरातल पर सच्चाई क्या है, इसकी मॉनिटरिंग शायद ही होती है. लातेहार जिले में भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जिसके औचित्य पर सवाल उठ रहा है. ऐसी ही योजनाओं में एक है सदर प्रखंड के डेमु पंचायत अंतर्गत सेमरी गांव में बनाया गया ग्रामीण मार्केट कॉम्प्लेक्स का गेट. यह गेट किसी रहस्य से कम नहीं है. खुले मैदान में सिर्फ गेट बनाकर छोड़ दिया गया है.
लातेहार सदर प्रखंड के सेमरी और घुटवा गांव के बॉर्डर पर स्थित स्वास्थ्य केंद्र के बगल में ही ग्रामीण मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है. मार्केट कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने एक गेट भी बनाया गया है. गेट में लोहा का दरवाजा भी लगा हुआ है और उसमें ताला भी लटक रहा है. गेट के आसपास कोई बाउंड्री भी नहीं है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर खुले मैदान में इस प्रकार के गेट निर्माण का औचित्य क्या है. गेट में लोहे का दरवाजा और ताला लटका देने से आखिर किसकी सुरक्षा हो रही है.
सुनसान इलाका होने के कारण आम लोगों को भी नहीं है कोई मतलब
बता दें कि जिस स्थान पर ग्रामीण मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, उसके आसपास आबादी नहीं के बराबर है. इस कारण लाखों रुपए से बनाए गए इस मार्केट कॉम्प्लेक्स का भी कोई उपयोग नहीं होता है. स्थानीय ग्रामीण मुनरिका उरांव, सुदेश्वर सिंह आदि का कहना है कि ग्रामीण मार्केट कॉम्प्लेक्स के नाम पर जो छोटे-छोटे दुकान बनाए गए हैं, उसमें आज तक कभी कोई बाजार नहीं लगा.
ग्रामीणों ने कहा कि इस प्रकार की योजना से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ. ना तो इससे गांव का विकास हुआ और न ही किसी को रोजगार मिला. वहीं गेट के संबंध में ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामीण मार्केट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इसकी सुरक्षा के लिए गेट बनाया गया था. यहां मार्केट कॉम्प्लेक्स को सुरक्षित बनाने के लिए बाउंड्री करने के बजाय सिर्फ गेट बनाकर तार से घेराबंदी कर दी गई थी. लेकिन 2 साल के अंदर ही तार का नामोनिशान खत्म हो गया.
गांव की मुखिया भी जानकारी देने में असमर्थ
गेट की संबंध में पूछने पर गांव की मुखिया प्रमिला देवी ने बताया कि योजना तो पुरानी है. इसके बारे में उन्हें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है. वहीं मामले को लेकर जिला योजना पदाधिकारी समीर कल्लू ने बताया कि किस योजना से इसका निर्माण कराया गया, इसकी जानकारी ले रहे हैं. जानकारी लेने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है.
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