अयोध्या में राममंदिर का गेट नंबर तीन बंद, जानिये किस गेट से मिलेगा VIP श्रद्धालुओं को प्रवेश?

श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डाॅ. अनिल मिश्रा के मुताबिक, तीन द्वार बनाए जा चुके हैं.

अयोध्या में राममंदिर का गेट नंबर तीन बंद
अयोध्या में राममंदिर का गेट नंबर तीन बंद (Photo credit: sp security)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 10:35 PM IST

अयोध्या : राममंदिर के गेट नंबर तीन को मंगलवार से बंद कर दिया गया है. इसे जगद्गुरु माधवाचार्य द्वार के रूप में विकसित किया जाना है. इसके बाद अब वीआईपी श्रद्धालुओं को जगतगुरु आदि शंकराचार्य द्वार से प्रवेश मिलेगा. यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं.

एसपी सुरक्षा बलरामाचारी ने बताया कि प्रवेश के पहले ही गाड़ी को स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद ही प्रवेश मिलेगा. परिसर में सीसीटीवी, फेस स्कैनर मशीन भी लगाई गई है. उन्होंने बताया कि परिसर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बैग स्कैनर मशीन लगाई गई है. श्रद्धालुओं के लिए लाकर की भी व्यवस्था की गई है.





श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डाॅक्टर अनिल मिश्रा के मुताबिक, राम मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए चार द्वार बनाए जाने के लिए निर्णय किया गया था. जिसके अनुसार तीन द्वार बनाए जा चुके हैं और अब अंतिम द्वार जगद्गुरु माधवाचार्य का निर्माण किया जाना है, जिसकी तैयारी की जा रही है.

अयोध्या में राममंदिर के चार प्रमुख द्वार अब चार महान संतों के नाम रखा गया है. जिसमें जगद्गुरु रामानंदाचार्य द्वार, आदिगुरु शंकराचार्य द्वार और जगद्गुरु रामानुजाचार्य द्वार का निर्माण हो चुका है. अब मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त से जगद्गुरु माध्वाचार्य द्वार के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है. जिसकी लंबाई लगभग 21 मीटर, चौड़ाई लगभग 11 मीटर और ऊंचाई 6.5 मीटर होगी. निर्माण कार्य प्रारंभ होने के लिए प्रवेश को भी बंद कर दिया गया है. कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को द्वार निर्माण कार्य को संपन्न करने की जिम्मेदारी दी गई है.

राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रवेश द्वार के निर्माण की लागत करीब 11 करोड़ है. उन्होंने बताया कि द्वार पर टाइटेनियम धातु के खास गेट लगाए जाने का निर्णय लिया है.

AYODHYA NEWS
RAM MANDIR IN AYODHYA
GATE CLOSED AT CROSSING THREE ROAD
जगद्गुरु माधवाचार्य
