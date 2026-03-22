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GATE 2026 रिजल्ट: बिहार की अन्नु को AIR 89वां रैंक

GATE 2026 में मुंगेर की अन्नु नीरज को AIR 89वां रैंक आया है. जानिए क्या क्यों ली जाती है यह परीक्षा?

GATE 2026 Result
GATE 2026 में अन्नु नीरज को AIR 89वां रैंक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 22, 2026 at 10:11 AM IST

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मुंगेर: बिहार के मुंगेर की बेटी ने एक बार फिर जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है. Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अन्नु नीरज ने ऑल इंडिया में 89वां रैंक हासिल किया है.

सिंचाई विभाग में हैं पिता: अन्नु मुंगेर जिले के लाल दरवाजा गीताबाबू रोड निवासी निरंजन कुमार नीरज और गृहिणी रीता दयाल की पुत्री हैं. अन्नु की इस उपलब्धि के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा है. अन्नू के पिता निरंजन कुमार नीरज सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं.

एमटेक कर चुकीं है अन्नु: तीन बहनों में से एक अन्नु ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंगेर से ही पूरी की. साल 2021 में बीटेक करने के बाद उन्होंने 2023 में एमटेक की पढ़ाई पूरी की और अब GATE में सफलता हासिल कर अपने सपनों को नई उड़ान दी है.

"मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और अपने शिक्षकों को देती हूं, जिनके मार्गदर्शन से मैं यहां तक पहुंच पाई हूं. अब मेरा लक्ष्य है कि मैं सरकारी और पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम कर देश की सेवा करूं." - अन्नु नीरज, गेट क्लालिफाइड

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परिवार के साथ अन्नु कुमारी (ETV Bharat)

परिवार में खुशी: अन्नु की इस उपलब्धि से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है. अन्नु की मां रीता दयाल ने कहा कि बहुत ही अच्छा की है. इसको बयां नहीं किया जा सकता. मेरी तीन बेटियां हैं. मेरे से जितना हुआ, शारीरिक और आर्थिक रूप से मदद की. समाज से अपील है कि अपनी बेटियों को इसी तरह सपोर्ट करें.

क्या होती है गेट परीक्षा?: बताते चलें कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी GATE एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर और ह्यूमैनिटीज विषयों में छात्रों की समझ का आकलन किया जाता है.

कहां मिलता है मौका?: यह परीक्षा Indian Institutes of Technology (IITs) और Indian Institute of Science (IISc) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में मास्टर और पीएचडी में प्रवेश के लिए बेहद अहम मानी जाती है. यह सरकारी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में नौकरी और लगभग 12,400 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति का रास्ता खोलता है.

अन्नु को 840 अंक: इसके अलावा कई बड़ी सरकारी कंपनियां यानी PSUs भी GATE स्कोर के आधार पर भर्ती करती हैं, जहां उन्हें उच्च वेतन और प्रतिष्ठित पद पर काम करने का मौका मिल सकता है. मुंगेर की अन्नु नीरज ने इस परीक्षा में 840 अंक प्राप्त कर पूरे देश में 89वां स्थान हासिल किया है.

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