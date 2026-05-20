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Jodhpur AIIMS : 196 किलो वजनी सुपर-सुपर ओबीज मरीज की हुई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी

यह न्यूनतम इनवेसिव बेरियाट्रिक सर्जरी है, जिसमें पेट के आकार को छोटा किया जाता है तथा कैलोरी अवशोषण कम किया जाता है.

Gastric Bypass Surgery in Jodhpur
जोधपुर के एम्स में की गई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी (Source : Jodhpur AIIMS)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
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जोधपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों ने मोटापे से ग्रसित एक सुपर-सुपर ओबीज मरीज की पहली बार 'वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास' (OAGB) सर्जरी सफलतापूर्वक की है. यह उपलब्धि संस्थान में उन्नत बैरियाट्रिक एवं मेटाबोलिक सर्जरी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

एम्स जोधपुर के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी ने इस सफलता को समन्वित मल्टीडिसिप्लिनरी प्रयासों की सराहना करते हुए मोटापा एवं मेटाबोलिक रोगों के लिए उन्नत एवं किफायती उपचार उपलब्ध कराने की संस्थान की प्रतिबद्धता दोहराई.

उन्होंने बताया कि यह सर्जरी फलोदी निवासी 24 वर्षीय पुरुष मरीज की गई, जिसका वजन 196 किलोग्राम तथा बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 67.4 किग्रा/मी² था. पुरी ने कहा कि 60 किग्रा/मी² से अधिक BMI वाले मरीजों को 'सुपर-सुपर ओबीज' श्रेणी में रखा जाता है. जनरल सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. नवीन शर्मा एवं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. वैभव कुमार वार्ष्णेय ने पूरी टीम को बधाई दी.

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अत्यंत दुर्लभ एवं उच्च जोखिम वाला मामला: सुपर-सुपर ओबीज मरीज गंभीर मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्लीप एपनिया, हृदय रोग, फैटी लिवर, सांस लेने में कठिनाई, चलने-फिरने में परेशानी, जोड़ों के रोग तथा जीवन गुणवत्ता में गंभीर गिरावट जैसी अनेक जानलेवा समस्याओं से ग्रस्त होता है. इस मरीज का सर्जरी से पूर्व डॉ. महेंद्र लोढ़ा के निर्देशन में विस्तृत मल्टीडिसिप्लिनरी मूल्यांकन एवं प्रीऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन किया गया, जिसके बाद उसे सर्जरी के लिए उपयुक्त पाया गया.

तीन घंटे में हुई सर्जरी: लैप्रोस्कोपिक OAGB जनरल सर्जरी एवं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों द्वारा संयुक्त रूप से की गई. इसमें डॉ. लोकेश अग्रवाल, डॉ. महेंद्र लोढ़ा, डॉ. सुभाष सोनी, डॉ. प्रशांत, डॉ. साहिल, डॉ. पवित्रन एवं डॉ. अक्षांत शामिल रहे. मरीज के अत्यधिक मोटापे के कारण तकनीकी चुनौतियां होने के बावजूद सर्जरी मात्र तीन घंटे में न्यूनतम रक्तस्राव के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण की गई.

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पेट छोटा कर किया बाईपास: वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास (OAGB) एक न्यूनतम इनवेसिव बेरियाट्रिक सर्जरी है, जिसमें पेट के आकार को छोटा किया जाता है तथा कैलोरी अवशोषण कम किया जाता है, जिससे दीर्घकालिक वजन नियंत्रण में प्रभावी सहायता मिलती है. सर्जरी में पेट को बाईपास कर सीधे आंत से जोड़ दिया जाता है.

इस सर्जरी को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अत्यधिक मोटापे के कारण मोटी एब्डॉमिनल वॉल, पेट के भीतर सीमित कार्यक्षेत्र, कठिन एयरवे मैनेजमेंट, फेफड़ों की कम क्षमता तथा बढ़े हुए कार्डियोपल्मोनरी जोखिमों का सफलतापूर्वक प्रबंधन करना होता है.

मोटापे का उपचार है उपलब्ध: उपचार करने वाली टीम ने बताया कि मोटापा एक गंभीर, लेकिन उपचार योग्य बीमारी है. जिन मरीजों का BMI 35 किग्रा/मी² से अधिक है और उनसे संबंधित अन्य बीमारियां हैं, अथवा BMI 40 किग्रा/मी² से अधिक है, उन्हें विशेषज्ञ परामर्श अवश्य लेना चाहिए. विशेषकर तब जब आहार एवं व्यायाम के बावजूद स्थायी वजन नियंत्रण संभव न हो पा रहा हो. यह उपलब्धि उन्नत न्यूनतम इनवेसिव एवं बेरियाट्रिक सर्जरी के क्षेत्र में एम्स जोधपुर को राजस्थान के अग्रणी तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों में और अधिक सशक्त बनाती है.

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