ETV Bharat / state

Jodhpur AIIMS : 196 किलो वजनी सुपर-सुपर ओबीज मरीज की हुई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी

जोधपुर के एम्स में की गई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी ( Source : Jodhpur AIIMS )