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रांची के बुढ़मू में दुकानों पर गैस टैंकर का कहर, मलबे में तब्दील हुए दुकान

रांचीः जिला के बुढ़मू में लगातार दूसरे दिन भी बड़ा हादसा सामने आया है. बुधवार को ट्रक के टक्कर में दो युवकों की मौत के बाद गुरुवार को एक गैस टैंकर ने तबाही मचाई. इस हादसे में दो दुकानें जमींदोज हो गई.

बुढ़मू थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक गैस टैंकर ने सड़क किनारे जमकर तबाही मचाई. चकमे से बुढ़मू की ओर जा रहा टैंकर अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और सीधे सड़क किनारे बनी दो दुकानों में जा घुसा. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों दुकानों में रखा सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इस घटना में दुकानदारों को लाखों रुपये के नुकसान हुआ है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टैंकर के दुकानों में घुसते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. अचानक हुए इस हादसे से आसपास के लोग सहम गए. कुछ ही देर में घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने देखा कि भारी वाहन की टक्कर से दुकानों का सामान इधर-उधर बिखर गया था और काफी नुकसान हुआ था.

इस हादसे में सबसे राहत की बात यह रही कि घटना के वक्त दोनों दुकानों में कोई मौजूद नहीं था. अगर दुकानें खुली होतीं और वहां ग्राहक या दुकानदार मौजूद रहते, तो जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था.