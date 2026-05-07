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गैस टैंकर के पलटने से लगी आग, ड्राइवर झुलसा, सड़क पर लगा जाम

बोकारो : जिले के पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब गवाई नदी पुल के बीचों-बीच एक तेल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें अचानक आग लग गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है. बताया जा रहा है कि 16 चक्का गैस टैंकर एनएच-32 पर गवाई पुल के पास पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं. सूचना मिलते ही पिंड्राजोरा थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.

गैस टैंकर में लगी आग (Etv Bharat)

सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने एनएच-32 पर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही रोक दी है. गवाई पुल से करीब आधा किलोमीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लोगों और वाहनों को रोक दिया है, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो सके. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है.

स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भय बना हुआ है कि यदि गैस टैंकर में विस्फोट हो जाता, तो गवाई पुल समेत आसपास के कई घर इसकी चपेट में आ सकते थे. फिलहाल, दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है. प्रशासन ने लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है. घटना में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.