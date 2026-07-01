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उज्ज्वला योजना के 51 हजार लाभार्थियों की अटकेगी गैस सब्सिडी, 2 लाख उपभोक्ताओं ने नहीं करवाई e-KYC

जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी के मुताबिक, गाजियाबाद में घरेलू एलपीजी के 12 लाख से अधिक कनेक्शन है, जिनमें करीब 2 लाख ऐसे उपभोक्ता है, जिन्होंने अब तक गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं कराई है. यदि उपभोक्ता जल्द प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो खाते में मिलने वाली गैस सब्सिडी प्रभावित हो सकती है. गाजियाबाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लगभग 1.10 लाख लाभार्थी हैं. इसमें से करीब 51 हजार लाभार्थियों अब तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करवाई है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी करना अब बेहद जरूरी हो गया है. ईंधन कंपनियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, 1 जुलाई से केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा, जिन्होंने अपने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर रखी है. ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है, उन्हें सब्सिडी मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें प्रति सिलेंडर ₹300 की सब्सिडी दी जाती है. वहीं, सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को वर्तमान में लगभग 24 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही है. ईंधन कंपनियों और गैस एजेंसियों द्वारा लगातार उपभोक्ताओं से संपर्क कर उन्हें ई-केवाईसी करने के लिए जागरूक किया जा रहा है. इसके साथ ही उपभोक्ताओं से अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने की भी अपील की जा रही है, ताकि गैस बुकिंग डिलीवरी और सब्सिडी से जुड़ी सभी सूचनाओं समय पर प्राप्त हो सके.

उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई गई है. ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत उपभोक्ता अपनी गैस आपूर्ति करने वाली कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं. इसके बाद आधार आधारित प्रमाणीकरण सहित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ई-केवाईसी पुरी की जा सकती है. वहीं, जो उपभोक्ता ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर सकते हैं. वह संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर ई केवाईसी कर सकते हैं. वहां आधार कार्ड और आवश्यक दस्तावेजों की मदद से यह प्रक्रिया पूर्ण कराई जा सकती है.

बता दें कि गैस एजेंसियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अंतिम समय का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि गैस सब्सिडी का लाभ बिना किसी रूकावट के मिलता रहे. विशेष रूप से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह प्रक्रिया समय पर पूरी करना आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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