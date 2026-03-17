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पुराने दिन आए: गैस की किल्लत से बदली रसोई, मिट्टी के चूल्हे और लकड़ी के दिन लौटे, फुंकनी और धुएं का दौर आया

​गैस सिलेंडर की अनिश्चितता के डर से शहरी इलाकों में इंडक्शन कुकटॉप, राइस कुकर और ओवन की मांग में भारी उछाल.

गैस की किल्लत ने बदली रसोई की सूरत
गैस की किल्लत ने बदली रसोई की सूरत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 2:08 PM IST

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मेरठ: ​उत्तर प्रदेश के मेरठ में गैस की भारी किल्लत और बढ़ती कीमतों ने 'मिट्टी के चूल्हे' और 'पारंपरिक रसोई' के सुनहरे दिनों को वापस ला दिया है. बाजारों में इस समय इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकर का स्टॉक खत्म हो चुका है. वहीं, सड़कों के किनारे डेरा जमाए घुमंतू परिवारों के लिए यह किल्लत 'वरदान' साबित हो रही है.


मेरठ ​उत्तर प्रदेश जहां एक ओर आधुनिकता के दौर में लोग गैस सिलेंडर और इंडक्शन कुकटॉप की ओर भाग रहे थे. वहीं, आज गैस की भारी किल्लत और बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर 'मिट्टी के चूल्हे' और 'पारंपरिक रसोई' के सुनहरे दिनों को वापस ला दिया है.

गैस की किल्लत ने बदली रसोई की सूरत (ETV Bharat)

बाजारों में इस समय इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकर का स्टॉक खत्म हो चुका है, लेकिन असली बाजी मार रहे हैं. सड़क किनारे चूल्हा बनाने वाले कारीगर. ​सड़कों के किनारे डेरा जमाए घुमंतू परिवारों के लिए यह किल्लत 'वरदान' साबित हो रही है.

चूल्हा बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि जहां पहले एक-दो चूल्हे बिकना मुश्किल था. वहीं अब रोजाना 100 से 150 चूल्हे हाथों-हाथ बिक रहे हैं. मात्र 300 रुपये में मिलने वाला यह चूल्हा न केवल लोगों की जेब बचा रहा है, बल्कि भूखे पेट को रोटी भी दे रहा है. चूल्हा कारीगर का कहना है कि ​हम चाहते हैं कि किसी के घर का चूल्हा न बुझे और कोई भूखा न सोए. हम कम कीमत पर भी चूल्हा देने को तैयार हैं.

स्वाद और सेहत का अनूठा संगम: ​सिर्फ मजबूरी ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी लोगों को चूल्हे की ओर खींच रही है. आयुर्वेद और जानकारों का मानना है कि धीमी आंच पर मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटियां और खाना गैस की तुलना में अधिक पौष्टिक और सुपाच्य होता है. लोग अब गैस की किल्लत को एक अवसर की तरह देख रहे हैं, जिससे वे शुद्ध और पारंपरिक स्वाद की ओर लौट सकें.

इंडक्शन भी हुआ 'आउट ऑफ स्टॉक: ​गैस सिलेंडर की अनिश्चितता के डर से शहरी इलाकों में इंडक्शन कुकटॉप, राइस कुकर और ओवन की मांग में भारी उछाल आया है. कई बड़े शोरूम में इन उपकरणों का स्टॉक खत्म हो चुका है, लेकिन ग्रामीण और कस्बाई इलाकों ने इसका तोड़ मिट्टी, कोयले की सिगड़ी और लकड़ी के ईंधन में ढूंढ लिया है.

मुख्यमंत्री योगी का जताया आभार: ​चूल्हा बनाने वाले इन कारीगरों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और बढ़ते रोजगार के अवसरों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है. उनका कहना है कि आज उनकी मेहनत को सही दाम और सम्मान मिल रहा है, जिससे उनका घर भी चल रहा है और जनता को भी राहत मिल रही है. वक्त का पहिया घूमा है, जो चूल्हा कभी 'पिछड़ेपन' की निशानी माना जाता था, आज वही रसोई का 'संकटमोचन' और 'सेहत का खजाना' बनकर उभरा है.

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