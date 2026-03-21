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गैस सिलेंडर के बाद पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगवाएगी सरकार, सूरत जैसे बनेंगे हालात: दीपक बैज

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं. बैज ने कहा कि सूरत में गैस सिलेंडर की कमी की वजह से वहां काम कर रहे मजदूर अपना रोजी रोजगार छोड़ घर लौट रहे हैं. उनको चूल्हा जलाने के लिए गैस तक नहीं मिल रहा है. बैज ने कहा कि ये सरकार जनता को लाइन में खड़ा करने पर आमादा है. दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से अफीम की खेती सरकार के संरक्षण में की जा रही है. दुर्ग और बलरामपुर के बाद तमनार में अफीम की खेती पकड़ी गई है.

रायपुर: खाड़ी देश ईरान में चल रहे युद्ध के चलते गैस सिलेंडर की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है. एसपीजी गैस के साथ-साथ केच्च तेल की सप्लाई बंद होने से पेट्रोल डीजल को लेकर भी दिक्कत आने वाले दिनों में हो सकती है. तेल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है. हालाकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि गैस और तेल को लेकर फिलहाल किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है. गैस सिलेंडर के लिए चल रही मारामारी को लेकर विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर है.

भाजपा की सरकार ने पूरे प्रदेश को नशे का गढ़ बनाने का काम कर रही है. भाजपा की सरकार में गली-गली में शराब और सूखा नशा बिक रहा है. गांजा बिक रहा है. उसके बाद अब अफीम की खेती भी हो रही है. यह बड़ा चिंता का विषय है. कहीं ना कहीं अफीम की खेती सरकार के संरक्षण में हो रही है: दीपक बैज, पीसीसी चीफ

पीसीसी चीफ ने पूछे सवाल

पीसीसी चीफ ने कहा, "हम सरकार से सीधा सवाल पूछते हैं. इस अफीम की खेती का सरगना कौन है ? किसके इशारे पर अफीम की खेती की जा रही है ? कहीं ना कहीं जनता की जागरूकता की वजह से यह अफीम की खेती पूरे प्रदेश में जाल की तरह फैला हुआ है. अफीम की खेती का यह मामला जनता की जागरूकता की वजह से सामने आया है जो की सरकार की नाकामी है."

राज्य सरकार पर साधा निशाना

धर्मांतरण के मुद्दे पर दीपक बैज ने कहा, "हमने यह बात कल भी कही है कि हर व्यक्ति को देश के संविधान में अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आजादी है. हर व्यक्ति को संविधान में अपनी बात रखने का स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार का जो कानून लाया यह कानून पहले से ही था. पहले भी आप बिना कलेक्टर की अनुमति के धर्म में नहीं बदल सकते और जबरन डरा धमका कर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता था. यह कानून पहले भी था. सरकार ने इसमें थोड़ा बहुत ही परिवर्तन किया है."

भाजपा की 15 साल की सरकार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए हैं. अभी भी धर्मांतरण के मामले इस सरकार में भी आ रहे हैं. भाजपा का काम धर्म के नाम पर राजनीति करके वोट बैंक का ध्रुवीकरण करना है. लेकिन अगर कोई डरा धमका कर धर्मांतरण करवाता है तो उस पर कार्यवाही हो और हम भी यही चाहते हैं. इसको लेकर अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो यह उनका अधिकार है: दीपक बैज, पीसीसी चीफ



सरगुजा ओलंपिक पर जताई आपत्ति

बस्तर ओलंपिक के बाद सरगुजा ओलंपिक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा की "सरकार के पास कोई काम नहीं है. अब लोगों को मार्च और अप्रैल के गर्मी के मौसम में ओलंपिक जैसे खेल का आयोजन करके धूप में खिलाड़ियों को सजा देने का काम कर रहा है. स्पोर्ट्स या फिर किसी तरह के आयोजन होते हैं वह ठंड के मौसम में किए जाते हैं. वर्तमान समय में परीक्षाएं भी चल रही है. ऐसे समय में ओलंपिक का आयोजन करने जा रही है. उन्होंने सरकार से सवाल किया और कहा कि जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में घोटाला हुआ है क्या सरगुजा ओलंपिक में घोटाला नहीं होगा ? ऐसे में मुख्यमंत्री और पूरी सरकार इसकी गारंटी देगी क्या ?"



बिजली बिल हॉफ योजना का किया जिक्र

सीएजी की रिपोर्ट को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, सीएजी की रिपोर्ट 3 साल में आती है. 3 साल के बाद सरकार की खामियों को बताया जाता है. जबकि हमारी सरकार में छत्तीसगढ़ की सभी बिजली उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ दिया है. यह बात छत्तीसगढ़ की जनता को भी पता है. जिस तरह से वर्तमान भाजपा की सरकार टैक्स और जीएसटी की लूट मचा रखी है. इस तरह की चीज हमारी सरकार में नहीं थी. यह रिपोर्ट हर साल आनी चाहिए. सीएजी की रिपोर्ट प्री प्लानिंग तो नहीं ?

बैज ने कहा कि सरकार बार-बार ये दावा कर रही है कि हमारे पास गैस का पर्याप्त स्टॉक है लेकिन गैस के लिए लोग भटक रहे हैं. बैज ने कहा कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के लिए भी दिक्कत हो सकती है. बैज ने कहा कि ये सरकार आम जनता को लाइन में खड़ा करना चाहती है.



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