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गैस की किल्लत से बढ़ी चिंता, रांची में कोयले की सप्लाई दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन

रांचीः एलपीजी सिलेंडरों की कमी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने आम जनता को राहत देने के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं. इसी क्रम में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभागों और कोल कंपनियों के अधिकारियों ने भाग लिया.

तेजी से बढ़ी है कोयले की मांग

बैठक में जिले में एलपीजी सिलेंडरों की घटती उपलब्धता और उसके कारण आम नागरिकों, छोटे-बड़े होटल-रेस्तरां, ढाबा संचालकों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हो रही परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की गई. प्रशासन ने माना कि गैस की कमी के कारण कोयले की मांग तेजी से बढ़ी है, ऐसे में इसकी नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है.

आम जनता को कोई परेशानी नहीं होने देंगेः उपायुक्त

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिला प्रशासन किसी भी स्थिति में आम जनता को परेशानी में नहीं पड़ने देगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में कोयला एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक ईंधन के रूप में सामने आया है, इसलिए इसकी आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना प्रशासन की प्राथमिकता है. साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि कोयले की उपलब्धता न केवल पर्याप्त मात्रा में हो, बल्कि आम लोगों को उचित मूल्य पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ मिले.

स्थिति से निपटने के लिए तालमेल से काम करने पर बनी सहमति

बैठक में सेल और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) के अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें महाप्रबंधक के. दीपाकृष्णन, महाप्रबंधक (एनके क्षेत्र) दिनेश गुप्ता, प्रबंधक विशंभर, जिला खनन पदाधिकारी मो. अबु हुसैन सहित अन्य अधिकारी शामिल थे. सभी अधिकारियों ने स्थिति से निपटने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर सहमति जताई.

इस दौरान कोयले की उपलब्धता बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाने, तथा सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से जरूरतमंदों और छोटे व्यापारियों को सहयोग देने जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई. साथ ही कालाबाजारी और अनुचित मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने पर भी जोर दिया गया.