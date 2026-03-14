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जिस मंत्री के ऊपर रसोई गैस की जिम्मेदारी, उसी के गृह जिले में गैस की किल्लत से आम आदमी हलकान

11 मार्च को सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा था कि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी तरह से रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी.

Gas cylinder shortage in Sagar
सागर में गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में लगे लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 8:03 PM IST

4 Min Read
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सागर: तीन दिन पहले ही प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने गृह जिले सागर से रसोई गैस की किल्लत को लेकर कहा था कि प्रदेश में कहीं भी एलपीजी की किल्लत नहीं है. घरेलू उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होना चाहिए, उन्हें आराम से गैस मिले, इसके लिए जिला प्रशासन और वितरण कंपनियां सामंजस्य से व्यवस्था करा रही हैं.

लेकिन मंत्री के गृह जिले में ही गैस एंजेसियों के दफ्तर में लंबी-लंबी कतारें दिख रही है. वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन बुकिंग बंद होने के कारण लोग बुकिंग के लिए परेशान हो रहे हैं. उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए जारी नंबर लग नहीं रहे हैं और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है. दूसरी तरफ गैस एजेंसी संचालक और जिला प्रशासन लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और सप्लाई नियमित है. लोग डर की वजह से परेशान हो रहे हैं और गैस एजेंसियों पर भीड़ लगा रहे हैं.

सागर में गैस सिलेंडर की किल्लत (ETV Bharat)

उपभोक्ताओं को बुकिंग में भारी परेशानी --

जहां तक गैस की किल्लत की बात की जाए, तो गैस मिलना तो बाद की बात है. उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा परेशानी गैस का नंबर लगाने में आ रही है. दरअसल गैस कंपनियों ने यूपीआई के माध्यम से नंबर बुकिंग की सुविधा दे दी थी. ज्यादातर उपभोक्ता यूपीआई के माध्यम से बुकिंग करते थे और पहले ही भुगतान हो जाने के बाद उनके घर आसानी से गैस पहुंच जाती थी. लेकिन अब यूपीआई के जरिए गैस की बुकिंग नहीं हो रही है.

Gas cylinder shortage in Sagar
मंत्री के गृह जिले में गैस सिलेंडर की किल्लत (ETV Bharat)

उपभोक्ता अपने मोबाइल में यूपीआई के जरिए बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बुकिंग नहीं हो रही है. कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए नंबर भी लगातार व्यस्त जा रहे हैं. ऐसे में लोग एजेंसियों के दफ्तर पर भीड़ लगा रहे हैं.

शिकायत वाले नंबर भी नहीं लग रहे हैं

दूसरी तरफ कालाबाजारी, जमाखोरी और गैस ना मिलने पर उपभोक्ताओं के लिए वितरण कंपनियों के फोन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं. लेकिन ये नंबर भी नहीं लग रहे हैं. उपभोक्ता अपनी शिकायत या नंबर लगने के तरीकों के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन लगा रहा है, लेकिन टोल फ्री नंबर नहीं लग रहे हैं. इसके अलावा गैस बुकिंग के लिए भी कंपनियों द्वारा नंबर उपलब्ध कराए हैं, वो भी ज्यादातर व्यस्त जा रहे हैं या लग ही नहीं रहे हैं. कुछ उपभोक्ताओं के भाग्यवश नंबर लग भी जाते हैं, तो उनको गैस कैसे और कब तक मिलेगी, इसका जबाव देने वाला भी कोई नहीं है. इस वजह से भी एजेंसियों पर भीड़ लग रही है.

क्या कहा था मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने

11 मार्च को सागर में मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गृहग्राम में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. जहां मुख्यमंत्री के सामने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एलान किया था कि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी तरह से रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी. उन्होंने कहा था कि प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं.

सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में वितरक स्तर पर एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की स्थिति न बने. वर्तमान में प्रदेश में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आपूर्ति बनी हुई है.

निगरानी के लिए कंट्रोल रूम और गैस एंजेसी की गोदामों का निरीक्षण --

गैस की किल्लत को लेकर जिला कलेक्टर संदीप जी आर का कहना है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला कंट्रोल रूम स्थापित किया है. जिसका नंबर 07582-224543 है, जो 24 घंटे काम कर रहा है. नागरिकों से विशेष अपील है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और अनावश्यक रूप से गैस एजेंसियों पर भीड़ न लगाएं.

सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गैस एजेंसी और उनके गोदाम का निरीक्षण करें और मांग-आपूर्ति के अनुसार जानकारी लें. गैस गोदाम और एजेंसी संचालकों को निर्देश है कि रोज गोदाम बंद और चालू होने के समय वीडियो रिकार्डिंग करें और जिला प्रशासन को जानकारी दें. गैस एजेंसी पर आने वाले उपभोक्ताओं को सहानुभूति पूर्वक जवाब दें और एजेंसी का फोन नंबर हमेशा रिसीव करें.

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