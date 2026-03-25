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युद्ध का असर अनाज मंडियों पर, गैस संकट से जूझ रही अटल कैंटीन, चूल्हे पर पक रहा किसानों का खाना

चूल्हे पर पक रहा किसानों का खाना ( ETV Bharat )

अंबाला: हरियाणा की अनाज मंडियों में एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही मंडी व्यवस्था पर वैश्विक हालात का असर साफ दिखाई देने लगा है. खासकर किसान मजदूर अटल कैंटीन, जो किसानों और मजदूरों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराती है, वो अब गैस की कमी से जूझ रही है. आलम यह है कि कैंटीन में खाना अब गैस सिलेंडर की बजाय चूल्हे पर बनाया जा रहा है. कैंटीन में बदली व्यवस्था: कैंटीन में काम करने वाली महिलाओं के लिए यह बदलाव काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है. एक महिला कर्मचारी ने बताया, "गैस की कमी के कारण हमें अब चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है. इससे धुआं बहुत होता है और हमें काफी परेशानी होती है.पहले काम आसान था, लेकिन अब ज्यादा मेहनत और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ गई हैं." गैस संकट से जूझ रही अटल कैंटीन (ETV Bharat) 10 रुपये में मिलता है घर जैसा भोजन: किसान मजदूर अटल कैंटीन की खास बात यह है कि यहां मात्र 10 रुपये में घर जैसा ताजा और पौष्टिक भोजन मिलता है. बड़ी संख्या में किसान और मजदूर इस सुविधा का लाभ उठाते हैं. ऐसे में ईंधन संकट का असर सीधे उन लोगों पर पड़ रहा है जो इस कैंटीन पर निर्भर हैं. गेहूं खरीद को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में: वहीं, दूसरी ओर मंडी प्रशासन ने एक अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं खरीद के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. मंडी में साफ-सफाई, टूटी सड़कों की मरम्मत और अतिरिक्त लाइट लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.