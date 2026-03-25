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युद्ध का असर अनाज मंडियों पर, गैस संकट से जूझ रही अटल कैंटीन, चूल्हे पर पक रहा किसानों का खाना

LPG की कमी का असर अटल कैंटीन पर पड़ रहा है. यहां अब महिलाएं चूल्हे पर किसानों के लिए खाना बना रही है.

Atal Canteen gas shortage
चूल्हे पर पक रहा किसानों का खाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 25, 2026 at 4:45 PM IST

3 Min Read
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अंबाला: हरियाणा की अनाज मंडियों में एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही मंडी व्यवस्था पर वैश्विक हालात का असर साफ दिखाई देने लगा है. खासकर किसान मजदूर अटल कैंटीन, जो किसानों और मजदूरों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराती है, वो अब गैस की कमी से जूझ रही है. आलम यह है कि कैंटीन में खाना अब गैस सिलेंडर की बजाय चूल्हे पर बनाया जा रहा है.

कैंटीन में बदली व्यवस्था: कैंटीन में काम करने वाली महिलाओं के लिए यह बदलाव काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है. एक महिला कर्मचारी ने बताया, "गैस की कमी के कारण हमें अब चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है. इससे धुआं बहुत होता है और हमें काफी परेशानी होती है.पहले काम आसान था, लेकिन अब ज्यादा मेहनत और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ गई हैं."

गैस संकट से जूझ रही अटल कैंटीन (ETV Bharat)

10 रुपये में मिलता है घर जैसा भोजन: किसान मजदूर अटल कैंटीन की खास बात यह है कि यहां मात्र 10 रुपये में घर जैसा ताजा और पौष्टिक भोजन मिलता है. बड़ी संख्या में किसान और मजदूर इस सुविधा का लाभ उठाते हैं. ऐसे में ईंधन संकट का असर सीधे उन लोगों पर पड़ रहा है जो इस कैंटीन पर निर्भर हैं.

गेहूं खरीद को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में: वहीं, दूसरी ओर मंडी प्रशासन ने एक अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं खरीद के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. मंडी में साफ-सफाई, टूटी सड़कों की मरम्मत और अतिरिक्त लाइट लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

मंडी में सुविधाओं का विस्तार: किसानों के लिए मंडी में ठहरने, खाने-पीने और पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था की गई है. सात वाटर कूलर लगाए गए हैं और रोशनी के लिए अतिरिक्त लाइट भी लगाई जा रही हैं. साथ ही कैंटीन के बाहर अतिरिक्त बेंच भी लगाई गई हैं ताकि अधिक भीड़ होने पर किसान बाहर बैठकर आराम से भोजन कर सकें.

तैयारियां लगभग पूरी: इस बारे में अंबाला मंडी सचिव नीरज भारद्वाज ने कहा कि, "एक अप्रैल से 15 मई तक गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी. मंडी में सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं. टूटी सड़कों को ठीक किया जा रहा है और लाइट व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है.ज्यादातर काम पूरे हो चुके हैं और जो भी छोटे-मोटे काम बाकी हैं, उन्हें भी एक अप्रैल से पहले पूरा कर लिया जाएगा."

बारदाना और आवक को लेकर स्थिति स्पष्ट: बारदाने को लेकर नीरज भारद्वाज ने कहा कि, "अभी बारदाना नहीं आया है, लेकिन जैसे ही खरीद शुरू होगी, इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी.एक अप्रैल से आवक शुरू होना मुश्किल है, लेकिन 5 से 7 अप्रैल के बीच मंडी में गेहूं आना शुरू हो जाएगा."

एमएसपी और संभावित आवक पर अनुमान: इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. पिछले साल अंबाला कैंट मंडी में 1 लाख 57 हजार क्विंटल गेहूं की आवक हुई थी. इस बार भी लगभग इतनी ही आवक होने की संभावना जताई जा रही है.

जहां एक ओर मंडी प्रशासन किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा है. वहीं गैस की कमी जैसी समस्याएं जमीनी स्तर पर चुनौतियां खड़ी कर रही हैं.

ये भी पढ़ें:सिरसा में सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां पूरी, 28 मार्च से शुरू होगी सरसों की खरीद

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