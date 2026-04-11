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गैस संकट ने पंजाब यूनिवर्सिटी से छीनी रौनक, चाय पर लगा ब्रेक, दुकानदार परेशान

गैस संकट के कारण पंजाब यूनिवर्सिटी में चाय पर ब्रक लगा है. दुकानदारों की कमाई पहले के मुकाबले कम हो गई है.

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गैस संकट ने पंजाब यूनिवर्सिटी से छीनी रौनक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 11, 2026 at 11:07 AM IST

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चंडीगढ़:चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी का बाजार, जो हमेशा चाय की खुशबू और छात्रों की चहल-पहल से गुलजार रहता था, इन दिनों सूना नजर आ रहा है. इसका कारण गैस की कमी है, जिसके चलते कई दुकानों पर चाय बनना पूरी तरह बंद हो गया है. कैंपस में चाय सिर्फ पेय नहीं, बल्कि बातचीत, दोस्ती और ब्रेक का अहम हिस्सा रही है, जिसकी कमी अब हर किसी को खल रही है.

दुकानदारों की बढ़ी परेशानी: दुकानदारों का कहना है कि सुबह से शाम तक चाय की भारी डिमांड रहती है, लेकिन गैस सप्लाई बाधित होने से वे इसे पूरा नहीं कर पा रहे. पंजाब स्वीट्स के संचालक भूपिंदर सिंह भट्टी कहते हैं कि, "हमने 1954 से लेकर अब तक ऐसा समय कभी नहीं देखा, जब चाय जैसी बुनियादी चीज बंद करनी पड़े. ग्राहक रोज पूछते हैं, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं होता. यह स्थिति पिछले करीब एक महीने से बनी हुई है."

चाय पर लगा ब्रेक, दुकानदार परेशान (ETV Bharat)

कॉफी से काम चलाने की मजबूरी: यूनिवर्सिटी स्वीट्स के मालिक सिमरनजीत सिंह ने भी गैस की कमी के चलते चाय बनाना बंद कर दिया है. अब वे मशीन से कॉफी परोस रहे हैं. वो कहते हैं कि, "कॉफी से काम तो चल रहा है, लेकिन चाय जैसी डिमांड नहीं है. हमने मेन्यू से चाइनीज फूड भी हटा दिया है क्योंकि गैस के बिना उसे बनाना संभव नहीं." इससे साफ है कि गैस संकट का असर सिर्फ चाय ही नहीं, बल्कि अन्य खाद्य पदार्थों पर भी पड़ा है.

कमाई पर पड़ा असर: दुकानदारों के मुताबिक चाय की बिक्री बंद होने से उनकी आय पर भी बड़ा असर पड़ा है. एक दुकानदार ने कहा कि, "चाय बार-बार बिकने वाली चीज है, इससे अच्छी कमाई होती है. अब ग्राहक भी कम आने लगे हैं, जिससे रोज़ाना की आमदनी घट गई है." बाजार में कोल्ड ड्रिंक, जूस और स्नैक्स तो मिल रहे हैं, लेकिन चाय की कमी से रौनक फीकी पड़ गई है.

स्टूडेंट्स को खल रही चाय वाली लाइफ: छात्रों का कहना है कि कैंपस लाइफ में चाय एक अहम हिस्सा है. एक छात्र ने कहा कि, "क्लास के बीच ब्रेक हो या दोस्तों के साथ बैठना, चाय के बिना सब अधूरा लगता है." ऐसे कि अब सभी को उम्मीद है कि जल्द ही गैस सप्लाई सामान्य होगी और यूनिवर्सिटी की मार्केट में फिर से चाय की खुशबू और रौनक लौटेगी.

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