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"बच्चे क्या खाएंगे": गैस नहीं, दिल्ली से मजदूरों का पलायन शुरू, सुनाई आपबीती

दिल्ली के एक निवासी ने बताया कि उनके घर में बहन की शादी है लेकिन गैस सिलेंडर ना मिलने से बहुत समस्याएं हो रही है.

दिल्ली में दिख रही गैस कि कमी
दिल्ली में दिख रही गैस कि कमी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 4, 2026 at 2:34 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गैस की किल्लत लगातार बनी हुई है. गैस की बुकिंग टाइम पर होने के बावजूद भी लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा है तो वहीं बाजार में गैस की कमी होने के कारण कई होटल कई रेस्टोरेंट और खाने-पीने की रेहड़ी-पटरी भी बंद होते जा रहे हैं. गैस की कमी के कारण मजदूर वर्ग अब दिल्ली और दूसरे शहरों से पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अब अपने गांव के तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि गैस की कमी और जब गैस मिल रहा है तो उसकी कीमत ज्यादा होने की वजह से मजदूर वर्गों के लिए परेशानी का सबक बना है. इसलिए वह अपने घर जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के द्वारा लगातार अटैक किए जाने के कारण कई देशों में पेट्रोलियम और एलपीजी सिलेंडर की कमी सामने आ रही है तो वहीं भारत में भी घरेलू सिलेंडर की कमी के कारण लोग गैस एजेंसी के बाहर लंबी-लंबी लाइनों में दिखाई दे रहे हैं तो वहीं अब दिल्ली और भारत के दूसरे राज्यों से लोग पलायन करने लगे हैं.

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पलायन करते लोग (ETV Bharat)

दिल्ली में दिख रही गैस कि कमी: दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कई लोग ऐसे मिले, जो घरेलू गैस सिलेंडर की कमी के कारण परेशान दिखाई दिए. इसलिए वह अपने गांव को जा रहे हैं. एक यात्री सूरज सिंह ने बताया कि

वह मध्य प्रदेश अपने गांव जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में उन्हें घरेलू गैस नहीं मिल रहा है और अगर ब्लैक मार्केट में भराने जाते हैं तो जो गैस ₹100 किलो उन्हें मिलता था, वह अब उन्हें 200 के पर मिल रहा है. इतना ही नहीं अब तो वह भी मिलना बंद हो गया है. ऐसे में हम घर में खाना कैसे बनाएंगे हमारे बच्चे क्या खाएंगे. इसलिए हम पूरा परिवार मध्य प्रदेश अपने गांव जा रहे हैं.

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पलायन करते दिखे लोग: निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हिमांशु ने बताया कि उनके घर में बहन की शादी है लेकिन गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से उन्हें बहुत समस्याएं हो रही है. वही हजरत निजामुद्दीन पर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को छोड़ने वाले ललन ने बताया कि दिनभर में 5 से 6 यात्री ऐसे होते हैं, जो गैस की समस्या की वजह से अपने गांव जा रहे हैं, गैस सिलेंडर इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि अब आम लोगों के लिए खरीद के बाहर है, जो गैस सिलेंडर किलो पर मिलता है वह भी 300 से ₹400 प्रति किलो बिक रहा है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में लोग अपने गांव जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

गैस सिलेंडर ना मिलने से बहुत समस्याएं: हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कैब ड्राइवर ने बताया कि हम लोग जो पैसेंजर लेकर आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर पैसेंजर गैस की कमी होने की वजह से दिल्ली छोड़कर अपने घर जा रहे हैं. पैसेंजर बताते हैं कि भैया गैस बहुत महंगा हो गया है, इसलिए हम लोगों को गांव जाना पड़ रहा है तो वहीं कई लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा इसलिए वह अभी राजधानी दिल्ली को छोड़कर अपने गांव जा रहे हैं.

हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर तैनात स्टेशन हेड एस एन शर्मा ने ऑफ कैमरा बताया कि हजरत निजामुद्दीन पर ज्यादातर ट्रेन साउथ के तरफ जाने वाली मिलती है. इसलिए बाकी और रूट के लिए कम ट्रेन है ज्यादातर लोग यहां पहुंच रहे हैं, वह अपने किसी कार्य को लेकर घर जा रहे हैं या फिर घूमने वाले यहां यात्री ज्यादा है. अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है कि लोग गैस सिलेंडर की कमी के कारण दिल्ली छोड़ कर जा रहे हो.

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