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मनेंद्रगढ़ में गैस का मीटर फटने से युवक घायल, हादसे से दहशत में कॉलोनी के लोग

हादसा मनेंद्रगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 8, बंगाली बस्ती में हुआ.

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घर में लगा बीपीसीएल गैस मीटर फटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 20, 2026 at 1:20 PM IST

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एमसीबी: घर में लगा गैस का मीटर बॉक्स फटने से घर में मौजूद युवक घायल हो गया. युवक के हाथों में हल्की चोटें आई हैं. घटना मनेंद्रगढ़ नगपालिका इलाके के वार्ड नंबर आठ में हुआ. पीड़ित युवक के पिता ने बताया कि उनका परिवार बंगाली बस्ती में रहता है. गैस की सुविधा के लिए उन्होने अंडरग्राउंड पाइपलाइन वाला गैस कनेक्शन ले रखा है.

पीड़ित युवक के पिता ने बताया कि घर में गैस की गंध फैल रही थी. उनका बेटा गैस की गंध को चेक कर रहा था, तभी घर के भीतर दीवार पर लगा मीटर बॉक्स धमाके के साथ फट गया. गनीमत रही की हादसे में युवक को कोई गंभीर चोटें नहीं आई.

घर में लगा बीपीसीएल गैस मीटर फटा (ETV Bharat)

गैस कनेक्शन का मीटर बॉक्स फटा, युवक घायल

हादसे के बाद पूरे मोहल्ले में दशहत का माहौल है. कई लोगों ने पाइपलाइन वाला गैस कनेक्शन ले रखा है. आस पास रहने वाले लोगों ने भी बताया कि धमाका काफी तेज था. परिवार वालों ने बताया कि मीटर बॉक्स फटने के बाद आग नहीं लगी इस बात शुक्र है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद स्थानीय लोगों में पाइपलाइन से आ रही गैस व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर भारी चिंता है.

हादसे के बाद बंगाली बस्ती में दहशत

स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के कई घंटे बाद तक कंपनी की कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आया. पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना की सूचना देने के लिए दिए गये टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन नंबर नहीं लग पाया. इस बात को लेकर भी लोगों में काफी गुस्सा है. लोगोंं का कहना है कि उन्होने पाइपलाइन से गैस कनेक्शन तो ले लिया लेकिन हादसा होने पर उनकी शिकायत तक सुनने को कोई तैयार नहीं है.

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