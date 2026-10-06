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जानलेवा न बन जाए गैस की गोली, बात-बात पर गोली खाने वाले खबरदार

शहडोल : अक्सर देखा जाता है कि पेट में मामूल दिक्कत होती है, लोग अंदाजा लगाते हैं कि गैस की समस्या हो सकती है. इसके बाद दवा दुकान में जाकर गैस की गोली लाकर के खा लेते हैं. अगर आप भी इनमें से एक हैं तो खबरदार हो जाइए. दरअसल, बिना डॉक्टरी सलाह गैस की गोली लेना भी खतरनाक साबित हो सकता है. इसके अलावा लंबे समय तक गैस की गोली का सेवन भी कई बीमारियों को न्यौता दे सकता है. इस आर्टिकल में जानें कि कैसे आसानी से दवा दुकानों पर उपलब्ध गैस की गोली आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

गैसी की गोली के बढ़ते सेवन और इसके संभावित खतरे पर ईटीवी भारत ने शहडोल के एसवी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे जबलपुर के वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट व लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश शर्मा से बातचीत की. गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश शर्मा बताते हैं, '' ऐसे लक्षण गैस के ना होकर दूसरी बीमारियों के भी हो सकते हैं. ऐसे में हर चीज को केवल गैस नहीं समझा जाना चाहिए. गैस की तरह कई लक्षण फैटी लिवर और ह्रदय संबंधित बीमारियों में भी नजर आते हैं. ऐसे में गंभीरी बीमारियों को भी गैस मानकर गैस की गोली खा लेना खतरनाक साबित हो सकता है.''

जानें गैस की गोली को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स (Etv Bharat Graphics)

गैस की गोली के खतरे बताते हुए डॉक्टर महेश शर्मा बताते हैं, '' देखा जाए तो पेशेंट को बड़ी आसानी से गैस की गोली मिल जाती है, जिसे वो बहुत दिनों तक खाता रहता है. लंबे समय तक गैस की गोली खाने से बॉडी में कैल्शियम की कमी, जोड़ों में दर्द और कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं.''

गैस की गोली कब लें?

गैस की गोली कब और किस कंडीशन पर लेनी चाहिए, इसे लेकर डॉक्टर महेश शर्मा बताते हैं, '' गैस की गोली को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या उसके सलाह के बाद ही खाना चाहिए. ये हमें पता होना चाहिए कि हम ये दवा क्यों खा रहे हैं, कितने दिनों तक इसे खाना चाहिए.''

गैस की गोली लंबे समय तक खाने के कई नुकसान (Getty Images)

गैस की गोली लंबे समय तक खाने के नुकसान

डॉक्टर महेश शर्मा कहते हैं, '' देखा जाए तो कोई भी मरीज जब शुरू में गैस की दवाई खाता है, तो शुरुआत में तो उसे बहुत आराम मिलता है, लेकिन बहुत दिनों तक खाने के कारण वो उसका आदि हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे- जोड़ों में दर्द, हाथ पांव में दर्द, ऑस्ट्रोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस. वहीं, गैस की गोली का ज्यादा सेवन हीमोग्लोबिन का अब्जॉर्प्शन भी कम करता है, जिसके कारण एनीमिया भी हो सकता है.''

बात-बात पर न लें गैस की गोली (Getty Images)

कैसे समझें कि ये गैस की बीमारी है?

डॉक्टर महेश शर्मा बताते हैं, '' ये तो डॉक्टर ही डायग्नोज कर पाता है कि यह गैस बॉडी में क्यों बन रहा है, और किस कारण से बन रही है. जैसे कि खाना खाने के बाद पेट फूलना, पेट वजनी होना, एसिडिटी होना, हार्डपन होना. इस लक्षणों के होने पर लोग दवा लेते हैं लेकिन कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से न लें.''

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गैस की समस्या से कैसे करें बचाव?

गैस की समस्या न बने इसे लेकर डॉक्टर बताते हैं, '' देखा जाए तो एट लीस्ट 60 मिनट वॉक करना चाहिए, ओल्डर एज में 30 मिनिट वॉक करें, 10 हजार स्टेप्स पर डे पूरा करें, डाइट पर विशेष फोकस करें, गैस बनाने वाला डाइट न लें. आज के जीवन शैली में देखा जा रहा है कि रात का खाना लेट नाइट हो जाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे. और कभी भी गैस जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें.''