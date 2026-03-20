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सिलेंडर से हो रहा था गैस रिसाव, लाइट जलाते ही हुआ धमाका, बेटा और पत्नी झुलसे

अलवर: खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां गैस रिसाव होने के चलते एक कमरे में धमाका हो गया. इस घटना में महिला व एक बच्चा झुलस कर गंभीर घायल हो गए. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और गंभीर घायलों को इलाज के लिए पास के चिकित्सालय में भेजा. जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने घायलों को अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. घटना भिवाड़ी क्षेत्र के गुलमोहर सोसायटी के पास की है.

पीड़ित हरिओम ने बताया कि वह भिवाड़ी में गोदावरी के पास रहते हैं और घर खर्च चलाने के लिए गैस एजेंसी के गोदाम पर काम करते हैं. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को वह गोदाम से काम खत्म कर अपने कमरे पर लौटे और लाइट जलाई, तो अचानक धमाका हो गया. हरिओम ने बताया कि घटना से कुछ देर पहले ही उनकी पत्नी मधु ने खाना बनाया था. वहीं जब वह कमरे पर पहुंचे, तो गैस की लीकेज की गंध आ रही थी. संभवतः गैस की नली से रिसाव हो रहा था, जिसके चलते यह धमाका हुआ. उन्होंने बताया कि इस घटना के दौरान उनकी पत्नी मधु व 6 वर्षीय बेटा टीटू सो रहे थे, जो इस घटना में झुलस गए. जिन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए भर्ती कराया गया.