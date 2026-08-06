वाराणसी: एयरपोर्ट के पास आधी रात मचा हड़कंप, CNG सिलेंडर ले जा रहे वाहन से भारी गैस रिसाव; ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आनन-फानन में मौके पर पहुंची और स्थिति पर पूरी तरह काबू पा लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 7:10 PM IST
वाराणसी: शहर में एयरपोर्ट रोड पर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सीएनजी सिलेंडर ले जा रहे एक वाहन से अचानक गैस का रिसाव शुरू हो गया. सिलेंडर के वॉल्व में खराबी आने के कारण तेजी से गैस निकलने लगी थी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आनन-फानन में मौके पर पहुंची और स्थिति पर पूरी तरह काबू पा लिया.
दरअसल, घटना बड़ागांव थाना क्षेत्र के वाराणसी-जौनपुर फोरलेन रोड की है, जहां एयरपोर्ट से करीब 1 किलोमीटर पहले गैस लीकेज की घटना हुई. कुछ देर के लिए लोग दहशत में आ गए. हालांकि किसी तरीके की कोई अनहोनी नहीं हुई. जानकारी के अनुसार, रात 12:40 बजे वाहन में लदे सिलेंडर से अचानक से गैस रिसने लगी.
इस दौरान ड्राइवर ने कंपनी के अधिकारी और फायर ब्रिगेड को फोन करके घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही मौके पर पिंडरा फायर ब्रिगेड की दमकल टीम पहुंची और एहतियात के तौर पर लोगों को दूर किया गया. पानी की बौछार मारी गई, उसके बाद स्थिति को सामान्य किया.
इस दौरान मौके पर पहुंची तकनीकी टीम ने जांच की तो पता चला कि वॉल्व में खराबी आने की वजह से लीकेज हुआ था. उसके बाद खराब वॉल्व को बदला गया, जिसके बाद गैस का रिसाव कम हुआ. स्थानीय लोगों का कहना है कि सीएनजी में रिसाव की यह पहली घटना नहीं है, कई बार इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, इसीलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत का कहना है कि उन्हें जैसे ही सूचना मिली कि सीएनजी सिलेंडर में रिसाव हो रहा है, तुरंत मौके पर टीम पहुंची और स्थिति को संभाला. इस घटना में किसी तरीके की अनहोनी या नुकसान की सूचना नहीं है.
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