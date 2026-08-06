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वाराणसी: एयरपोर्ट के पास आधी रात मचा हड़कंप, CNG सिलेंडर ले जा रहे वाहन से भारी गैस रिसाव; ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

CNG सिलेंडर ले जा रहे वाहन से भारी गैस रिसाव ( Photo Credit; ETV Bharat )