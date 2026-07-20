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रेवाड़ी में बिजली का पोल लगाने के दौरान PNG पाइपलाइन कटी, गैस रिसाव से अस्पताल में अफरा-तफरी

हरियाणा के रेवाड़ी में बिजली का पोल लगाने के दौरान पीएनजी पाइपलाइन कटने से गैस रिसाव होने लगा जिससे हड़कंप मच गया.

Gas leakage due to PNG pipeline cut outside private hospital in Rewari
रेवाड़ी में बिजली का पोल लगाने के दौरान PNG पाइपलाइन कटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 20, 2026 at 7:50 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 8:05 PM IST

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रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में एक निजी अस्पताल के बाहर पीएनजी की पाइपलाइन कटने से गैस रिसाव से हड़कंच मच गया. अस्पताल में मौजूद लोग अपने मरीजों को इधर- उधर लेकर जाने लगे. इसकी सूचना पुलिस और पीएनजी कंपनी को दी गई. सूचना के बाद सिटी एसएचओ, डीएसपी संजीव बल्हारा, डीएसपी पवन कुमार और पीएनजी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गैस रिसाव बंद कर स्थिति को कंट्रोल किया. बिजली कर्मचारी इस दौरान काम को छोड़कर मौके से चले गए.

पीएनजी पाइपलाइन कटी : जानकारी के अनुसार सोमवार को एक निजी अस्पताल के सामने सरकुलर रोड पर बिजली का पोल लगाने के लिए पहुंचे थे. कर्मचारियों ने जैसे ही पोल लगाने के लिए मशीन से गड्‌ढा खोदा तो उसी दौरान पीएनजी की पाइपलाइन कट गई. अस्पताल का कनेक्शन चालू होने के कारण इससे रिसाव शुरू हो गया जिससे अस्पताल में आए मरीजों और आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई.

रेवाड़ी में बिजली का पोल लगाने के दौरान PNG पाइपलाइन कटी (ETV Bharat)

"अस्पताल प्रबंधन ने कोई मदद नहीं की" : मरीज के परिजन ने बताया कि मेरी मां के सिर में चोट लग गई और चोट लगने के कारण इस अस्पताल में एडमिट है. लीकेज की आवाज आने लगी तो हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन बाद में अस्पताल में अंधेरा छा गया. इस बीच मरीज के परिजन अपने-अपने मरीज को उठाकर भागने लगे. लेकिन अस्पताल वालों ने कोई भी मदद नहीं की. अस्पताल वाले संचालक खुद अस्पताल छोड़कर भाग गए.

गैस का रिसाव बंद किया गया : आसपास के दुकानदार भी अपनी दुकानों को छोड़कर इधर-उधर जाने लगे. घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी एसएचओ सूबे सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे. मौके पर पहुंचे पीएनजी कर्मियों ने अस्पताल की सप्लाई बंद कर दी जिससे गैस का रिसाव बंद हो पाया. अब पाइप लाइन को जोड़कर कनेक्शन को फिर चालू करने का प्रयास किया जा रहा है.

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Last Updated : July 20, 2026 at 8:05 PM IST

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