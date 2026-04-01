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धनबाद में जमीन धंसने के बाद गैस लीक से अफरा तफरी, इलाके को किया गया सील, स्थायी समाधान की मांग पर अड़े लोग

धनबाद के टांडाबाड़ी में भू-धंसान के बाद गैस रिसाव हो रहा है. इलाके को सील कर दिया गया है.

land subsidence in Tandabari Dhanbad
गैस रिसाव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 1, 2026 at 5:49 PM IST

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धनबाद: जिले के सोनारडीह ओपी इलाके के टांडाबाड़ी बस्ती में अचानक भू-धंसान होने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. इस हादसे में दो घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए, जबकि आसपास के इलाके में चौड़ी दरारें आ गईं. सबसे चिंता की बात यह है कि करीब 35 मीटर के क्षेत्र में लगातार गैस रिसाव हो रहा है, जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं.

गैस की तीव्र गंध और रिसाव की रफ्तार को देखते हुए बीसीसीएल और जिला प्रशासन ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की और प्रवेश निषेध घोषित कर दिया है. प्रभावित परिवारों के लिए पास में ही एक राहत शिविर बनाया गया है और नजदीकी सरकारी स्कूल में अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था की गई है. प्रशासन ने 35 मीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है ताकि किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके.

गैस लीक से अफरा तफरी (Etv Bharat)

गैस रिसाव को रोकने के लिए बीसीसीएल की एक तकनीकी टीम विशेष उपकरणों और एक बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध किया. ग्रामीणों का कहना है कि "हम यहां से नहीं हटेंगे. हमें अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी समाधान चाहिए. केंदुआडीह में गैस रिसाव का स्थायी समाधान निकाला गया था, उसी तरह यहां भी गैस रिसाव पूरी तरह बंद किया जाए."

इस घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश साफ दिख रहा है. प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा सबसे जरूरी प्राथमिकता है और गैस रिसाव को रोकने के लिए हर स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं.

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