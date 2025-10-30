ETV Bharat / state

खैरथल: ततारपुर स्टेट हाईवे पर टला बड़ा हादसा, सीएनजी टैंकर में लीकेज से मचा हड़कंप

सीएनजी टैंकर का पाइप फटने से गैस लीकेज ( ETV Bharat Khairthal )