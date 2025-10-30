ETV Bharat / state

खैरथल: ततारपुर स्टेट हाईवे पर टला बड़ा हादसा, सीएनजी टैंकर में लीकेज से मचा हड़कंप

खैरथल के ततारपुर हाईवे पर सीएनजी टैंकर का पाइप फटने से गैस लीकेज हुआ था. क्षेत्र में फैली तेज गंध.

सीएनजी टैंकर का पाइप फटने से गैस लीकेज
सीएनजी टैंकर का पाइप फटने से गैस लीकेज (ETV Bharat Khairthal)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 11:18 AM IST

2 Min Read
खैरथल: जिले के ततारपुर स्टेट हाईवे पर गुरुवार अलसुबह सीएनजी टैंकर में गैस लीकेज होने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. नीमराना से अलवर जा रहा सीएनजी गैस का टैंकर असंतुलित होकर सड़क किनारे गड्ढे में फंस गया, जिससे प्रेशर पाइपलाइन फट गई और तेजी से गैस रिसाव शुरू हो गया. हालांकि, पुलिस और प्रशासन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई.

क्षेत्र में मचा हड़कंप: ततारपुर थाना अधिकारी जसवंत यादव ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 4 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि ततारपुर गांव के पास टैंकर का पहिया गड्ढे में फंसने से प्रेशर पाइपलाइन फट गई. इससे सीएनजी गैस का तेज रिसाव शुरू हो गया. कुछ ही पलों में पूरे इलाके में गैस की तीखी गंध फैल गई. इससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू: सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और तुरंत इलाके को खाली करवाकर सुरक्षा घेरा लगा दिया. दमकल विभाग और गैस कंपनी की टीम को भी तत्काल मौके पर बुलाया गया. सभी की संयुक्त टीम ने मिलकर रिसाव पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए. कुछ देर की कड़ी मशक्कत के बाद गैस लीकेज पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि घटना में न तो आग लगी और न ही कोई हताहत हुआ.

स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि गैस में चिंगारी लग जाती, तो पूरा इलाका भयानक विस्फोट की चपेट में आ सकता था. लोगों ने पुलिस, दमकल और प्रशासन की समय पर की गई कार्रवाई की प्रशंसा की और राहत की सांस ली. थाना अधिकारी यादव ने कहा कि त्वरित एक्शन से एक बड़ा खतरा टल गया. फिलहाल इलाके में सामान्य स्थिति बहाल हो गई है.

TAGGED:

सीएनजी टैंकर में लीकेज
खैरथल में सीएनजी गैस लीक
KHAITHAL GAS TANKER LEAKAGE
CNG GAS LEAKAGE

