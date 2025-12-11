ETV Bharat / state

धनबाद के पुलिस थाना में जान का खतरा, शिफ्ट करने की चल रही कवायद

धनबाद: जिले के केंदुआडीह क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से एक परित्यक्त कोयला खदान से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, जो अभी भी जारी है. जिला प्रशासन, बीसीसीएल, सिम्फर, डीजीएमएस और एनडीआरएफ की टीमें मिलकर गैस रिसाव पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही हैं. आम लोगों को नुकसान न हो, इसके लिए राहत शिविर की व्यवस्था की गई है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.

चूंकि जहरीली गैस का रिसाव केंदुआडीह थाना परिसर से काफी नजदीक हो रहा है, इसलिए थाना भी इसकी चपेट में आ गया है. थाना प्रभारी से लेकर वहां तैनात सभी पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है. पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए केंदुआडीह थाने को दूसरे जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस संबंध में नया स्थान चिह्नित करने का काम पुलिस विभाग कर रहा है.

धनबाद एसएसपी का बयान (ETV Bharat)

थाने के लिए सुरक्षित भवन की तलाश

एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि केंदुआडीह क्षेत्र में गैस रिसाव एक सप्ताह से अधिक समय से जारी है. जिला प्रशासन और बीसीसीएल मिलकर इसे रोकने के हरसंभव उपाय कर रहे हैं. केंदुआडीह थाना भी गैस की चपेट में आ गया है, इसलिए इसे शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है. सुरक्षित भवन की तलाश की जा रही है और डीसी से इस बाबत बात चल रही है. बहुत जल्द थाने को पूरी तरह सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा.