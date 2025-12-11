ETV Bharat / state

धनबाद के पुलिस थाना में जान का खतरा, शिफ्ट करने की चल रही कवायद

धनबाद में निकल रही जहरीली गैस के कारण पुलिसकर्मी भी खतरे में हैं. इसलिए थाने को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है.

केंदुआडीह थाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 11, 2025 at 1:23 PM IST

धनबाद: जिले के केंदुआडीह क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से एक परित्यक्त कोयला खदान से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, जो अभी भी जारी है. जिला प्रशासन, बीसीसीएल, सिम्फर, डीजीएमएस और एनडीआरएफ की टीमें मिलकर गैस रिसाव पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही हैं. आम लोगों को नुकसान न हो, इसके लिए राहत शिविर की व्यवस्था की गई है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.

चूंकि जहरीली गैस का रिसाव केंदुआडीह थाना परिसर से काफी नजदीक हो रहा है, इसलिए थाना भी इसकी चपेट में आ गया है. थाना प्रभारी से लेकर वहां तैनात सभी पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है. पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए केंदुआडीह थाने को दूसरे जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस संबंध में नया स्थान चिह्नित करने का काम पुलिस विभाग कर रहा है.

धनबाद एसएसपी का बयान (ETV Bharat)

थाने के लिए सुरक्षित भवन की तलाश

एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि केंदुआडीह क्षेत्र में गैस रिसाव एक सप्ताह से अधिक समय से जारी है. जिला प्रशासन और बीसीसीएल मिलकर इसे रोकने के हरसंभव उपाय कर रहे हैं. केंदुआडीह थाना भी गैस की चपेट में आ गया है, इसलिए इसे शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है. सुरक्षित भवन की तलाश की जा रही है और डीसी से इस बाबत बात चल रही है. बहुत जल्द थाने को पूरी तरह सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

जहरीली गैस से अब तक दो लोगों की मौत

इस जहरीली गैस रिसाव से अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है. मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ-साथ अन्य हानिकारक गैसें भी निकल रही हैं. कई लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. ऐसे में थाने में तैनात पुलिसकर्मी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं.

