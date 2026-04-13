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खंडवा में हजारों लीटर LPG से भरे वैगन में गैस रिसाव, महाराष्ट्र के पनवेल से जबलपुर जा रही थी एलपीजी

रविवार रात करीब 9.30 बजे रेलवे कर्मचारी अपनी शिफ्ट खत्म होने पर ट्रैक चेक कर रहा था. तभी वह स्टेशन के आउटर पर खड़ी एलपीजी गैस से भरी मालगाड़ी के पास पहुंचा. इस दौरान उसने तेज आवाज सुनी, पास जाकर देखा तो सात नंबर वैगन से बेहद तेजी से एलपीजी का रिसाव हो रहा था. ये देख रेलवे कर्माचारी के पैरों तले जमीन खिसक गई. उसने बिना देर किए स्टेशन प्रबंधक को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया.

खंडवा: रविवार रात महाराष्ट्र के पनवेल से एमपी के जबलपुर जा रहे एलपीजी वैगन में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया. खंडवा रेलवे स्टेशन के आउटर पर 36 एलपीजी वाली वैगन खड़ी थी, जिसमें अचानक रिसाव की सूचना मिली. रिसाव की सूचना मिलते ही रेलवे व डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मौके पर पहुंचीं और करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद गैस रिसाव वाले वैगन नंबर 7 को अलग कर आइसोलेट कर दिया गया. गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी भी प्रकार से वैगन आग की चपेट में नहीं आई वरना तबाही मच सकती है.

मौके पर रेलवे की टीमें, कलेक्टर व डीआईजी (Etv Bharat)

मौके पर रेलवे की टीमें, कलेक्टर व डीआईजी

एलपीजी लीकेज की सूचना मिलते है स्टेशन प्रबंधक अरविंद साहा, आरपीएफ थाना प्रभारी संजीव कुमार, डीआईजी मनोज कुमार राय, कलेक्टर ऋषव गुप्ता समेत रेलवे के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस दौरान रेलवे की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम भी स्टैंडबाय पर रही और लीकेज वाले वैगन को अलग किया गया. 7 नंबर की वैगन को अलग किए जाने के बाद बाकी वैगन को जबलपुर एलपीजी प्लांट के लिए रवाना किया गया.

बेहद सतर्कता के साथ किया गया वैगन

गैस का रिसाव अधिक होने की वजह से आग लगने का खतरा था. ऐसे में रेलवे टीमों के सभी कर्माचरियों ने सेफ्टी गियर पहन रखे थे और अपने मोबाइल बंद कर लिए थे. गैस का प्रभाव कम करने के लिए सबसे पहले भीगी बोरियों से पूरी वैगन को कवर किया गया. इस दौरान कर्मचारियों ने मास्क लगाए हुए थे. लीकेज वाली वैगन को सुरक्षित अलग करने में तकरीबन तीन घंटे का समय लग गया.

मौके पर कलेक्टर, एसपी, आरपीएफ व रेलवे टीमें (Etv Bharat)

6 ट्रेनें हुई प्रभावित, राजधानी डेढ़ घंटा लेट

गैस रिसाव की वजह से खंडवा स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही भी नहीं हो सकी. ज्यादातर ट्रेनों को खंडवा से पहले के स्टेशनों और आउटर से पहले ही रोक दिया गया. स्टेशन पर भी एहतियातन सुरक्षा बढ़ा जी गई थी. इस घटना से करीब 6 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है, डेढ़ घंटा लेट हुई. कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया, '' 36 वैगन से एलपीजी गैस पनवेल से जबलपुर के भिटौनी एलपीजी प्लांट जा रही थी, जिसमें 7 नंबर के वैगन से गैस लीक हुई थी. वैगन को अलग किया है. प्रीतमपुर से कंपनी के अधिकारी टीम लेकर रवाना हुए हैं. उनके आने तक वैगन के आपस पास सुरक्षा व्यवस्था की है.''

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