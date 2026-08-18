ETV Bharat / state

धनबाद के केंदुआडीह की राजपूत बस्ती में जमीन धंसी, गोफ से गैस रिसाव के बाद दहशत

धनबाद के केंदुआडीह में जमीन धंसने से गैस का रिसाव हो रहा है. इससे लोगों में दहशत है.

Gas leak following land subsidence in Kenduadih settlement of Dhanbad
धनबाद के केंदुआडीह में जमीन धंसने से गैस का रिसाव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 3:50 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः अग्नि प्रभावित और भू धंसान इलाका केंदुआडीह में एक बार फिर जमीन धंसने और गोफ बनने की घटना से लोगों में दहशत फैल गई है. केंदुआडीह नंबर-5 स्थित राजपूत बस्ती में मस्जिद से कुछ दूरी पर लाल बहादुर सिंह के घर के समीप बागान में अचानक तेज आवाज के साथ जमीन धंस गई और देखते ही देखते वहां गोफ बन गया. गोफ बनने के बाद उससे तेजी से गैस का रिसाव होने लगा.

अचानक हुई इस घटना के बाद आसपास के लोगों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों और बीसीसीएल प्रबंधन को दी. सूचना मिलते ही बीसीसीएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. टीम ने गोफ की स्थिति, आसपास की जमीन और हो रहे गैस रिसाव का जायजा लिया.

राजपूत बस्ती के 3/4 फीट का एक गोफ बना है. लोगों को पुनर्वास के लिए कई बार अपील की गई है लेकिन लोग बेलगड़िया जाना नहीं चाहते हैं. आसपास के इलाके में गैस रिसाव हो रहा है. खतरनाक हानिकारक गैस भी उत्सर्जित हो रहा है. धीरे धीरे इनके स्वास्थ पर भी यह बुरा प्रभाव डालेगा. इसलिए लोगों को स्वेच्छा से जगह छोड़कर पुनर्वास के लिए तैयार होना चाहिए. -जयंत दास, जीएम, बीसीसीएल पीबी एरिया.

बताया जा रहा है कि केंदुआडीह का यह इलाका पहले से ही भूमिगत आग और भू-धंसान की समस्या से प्रभावित रहा है. इस क्षेत्र में पहले भी गोफ बनने और जमीन से गैस निकलने की घटनाएं सामने आती रही हैं. यही वजह है कि ताजा घटना के बाद राजपूत बस्ती और मस्जिद मोहल्ले के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन के अंदर लगातार हो रही गतिविधियों के कारण उन्हें हर समय किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है. लोगों का कहना है कि सिर्फ घटनास्थल का निरीक्षण करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। प्रभावित बस्तियों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

वहीं, वार्ड संख्या-12 के पार्षद प्रतिनिधि कृष्णा कुमार राउत ने कहा कि सरकार और बीसीसीएल की पुनर्वास नीति को लेकर स्थानीय लोगों के बीच कई तरह की चिंताएं हैं. उन्होंने कहा कि रैयत और गैर-रैयत, दोनों को उनकी स्थिति के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए. साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए.

कृष्णा राउत ने कहा कि यदि सरकार और बीसीसीएल प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने के साथ सुरक्षित स्थान पर बसाने की व्यवस्था करती है, तो स्थानीय लोग अपने घर छोड़ने के लिए तैयार हैं. लोगों की पहली प्राथमिकता उनकी जान-माल की सुरक्षा है. राजपूत बस्ती के लोगों ने भी एक स्वर में कहा कि वे अपनी जमीन और घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें उचित मुआवजा और सम्मानजनक एवं सुरक्षित पुनर्वास मिलना चाहिए.

फिलहाल बीसीसीएल की टीम ने मौके का निरीक्षण किया है. अब स्थानीय लोगों की नजर इस बात पर है कि प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन इस घटना के बाद क्या कदम उठाता है और प्रभावित बस्ती की सुरक्षा के लिए आगे क्या व्यवस्था की जाती है. लगातार हो रही भू-धंसान और गैस रिसाव की घटनाओं ने एक बार फिर अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास का सवाल खड़ा कर दिया है.

इसे भी पढे़ं- धनबाद के बड़कीटांड क्षेत्र में फिर धंसी सड़क, 6 फीट गहरे गोफ में फंसी हाइड्रा मशीन

इसे भी पढे़ं- पैरों तले जमीन धंसी और अंदर समा गई महिला, 25 फीट गहरा था गोफ

इसे भी पढे़ं- गिरिडीह में नेशनल हाईवे के किनारे बना गोफ, हादसे का खतरा

TAGGED:

गोफ से गैस रिसाव के बाद दहशत
DHANBAD
LAND SUBSIDENCE IN KENDUADIH
GAS LEAKAGE FROM PIT
GROUND SUBSIDES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.