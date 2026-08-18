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धनबाद के केंदुआडीह की राजपूत बस्ती में जमीन धंसी, गोफ से गैस रिसाव के बाद दहशत

धनबादः अग्नि प्रभावित और भू धंसान इलाका केंदुआडीह में एक बार फिर जमीन धंसने और गोफ बनने की घटना से लोगों में दहशत फैल गई है. केंदुआडीह नंबर-5 स्थित राजपूत बस्ती में मस्जिद से कुछ दूरी पर लाल बहादुर सिंह के घर के समीप बागान में अचानक तेज आवाज के साथ जमीन धंस गई और देखते ही देखते वहां गोफ बन गया. गोफ बनने के बाद उससे तेजी से गैस का रिसाव होने लगा.

अचानक हुई इस घटना के बाद आसपास के लोगों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों और बीसीसीएल प्रबंधन को दी. सूचना मिलते ही बीसीसीएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. टीम ने गोफ की स्थिति, आसपास की जमीन और हो रहे गैस रिसाव का जायजा लिया.

राजपूत बस्ती के 3/4 फीट का एक गोफ बना है. लोगों को पुनर्वास के लिए कई बार अपील की गई है लेकिन लोग बेलगड़िया जाना नहीं चाहते हैं. आसपास के इलाके में गैस रिसाव हो रहा है. खतरनाक हानिकारक गैस भी उत्सर्जित हो रहा है. धीरे धीरे इनके स्वास्थ पर भी यह बुरा प्रभाव डालेगा. इसलिए लोगों को स्वेच्छा से जगह छोड़कर पुनर्वास के लिए तैयार होना चाहिए. -जयंत दास, जीएम, बीसीसीएल पीबी एरिया.

बताया जा रहा है कि केंदुआडीह का यह इलाका पहले से ही भूमिगत आग और भू-धंसान की समस्या से प्रभावित रहा है. इस क्षेत्र में पहले भी गोफ बनने और जमीन से गैस निकलने की घटनाएं सामने आती रही हैं. यही वजह है कि ताजा घटना के बाद राजपूत बस्ती और मस्जिद मोहल्ले के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन के अंदर लगातार हो रही गतिविधियों के कारण उन्हें हर समय किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है. लोगों का कहना है कि सिर्फ घटनास्थल का निरीक्षण करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। प्रभावित बस्तियों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है.