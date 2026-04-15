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बागपत के मलकपुर चीनी मिल में गैस रिसाव, गार्ड की मौत, 3 कर्मचारियों का इलाज जारी

चीनी मिल में गैस रिसाव ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत: यूपी के बागपत जिले में मलकपुर चीनी मिल के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) में मंगलवार को अचानक गैस रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई. प्लांट के अंदर मौजूद कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने लगी. आनन फानन में आधा दर्जन कर्मचारियों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. जहां एक कर्मचारी (सिक्योरिटी गार्ड) की मौत हो गई. एक कर्मचारी की हालत नाजुक होने पर मेरठ रेफर कर दिया गया. जबकि अन्य कर्मचारियों का अस्पताल में इलाज जारी है. लाइट जलाते ही हो गया रिसाव बताया जा रहा है कि, मलकपुर चीनी मिल का पेराई सत्र बीते दो अप्रैल को समाप्त हो गया था. इसके बाद से करीब-करीब सभी कर्मचारी काम खत्म होने जाने के चलते घर चले गए. मंगलवार शाम सिक्योरिटी गार्ड सुरेश शर्मा एटीपी प्लांट के अंदर की लाइट जलाने गये थे, तभी उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया. गैस का रिसाव यहां पहले से ही हो रहा था. शोर सुनकर दूसरा सिक्योरिटी गार्ड प्रदीप, लेबर ठेकेदार का बेटा हामिद सहित मौके पर मौजूद सभी कर्मचारी उधर दौड़े. लेकिन ये भी गैस रिसाव की चपेट में आ गए. चीनी मिल में गैस रिसाव (Video Credit; ETV Bharat)