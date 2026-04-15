बागपत के मलकपुर चीनी मिल में गैस रिसाव, गार्ड की मौत, 3 कर्मचारियों का इलाज जारी
बागपत ईटीपी प्लांट में गैस रिसाव से चीनी मिल में मची भगदड़, एक कर्मचारी की मौत, 3 बीमार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : April 15, 2026 at 7:21 AM IST
बागपत: यूपी के बागपत जिले में मलकपुर चीनी मिल के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) में मंगलवार को अचानक गैस रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई. प्लांट के अंदर मौजूद कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने लगी. आनन फानन में आधा दर्जन कर्मचारियों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. जहां एक कर्मचारी (सिक्योरिटी गार्ड) की मौत हो गई. एक कर्मचारी की हालत नाजुक होने पर मेरठ रेफर कर दिया गया. जबकि अन्य कर्मचारियों का अस्पताल में इलाज जारी है.
लाइट जलाते ही हो गया रिसाव
बताया जा रहा है कि, मलकपुर चीनी मिल का पेराई सत्र बीते दो अप्रैल को समाप्त हो गया था. इसके बाद से करीब-करीब सभी कर्मचारी काम खत्म होने जाने के चलते घर चले गए. मंगलवार शाम सिक्योरिटी गार्ड सुरेश शर्मा एटीपी प्लांट के अंदर की लाइट जलाने गये थे, तभी उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया. गैस का रिसाव यहां पहले से ही हो रहा था. शोर सुनकर दूसरा सिक्योरिटी गार्ड प्रदीप, लेबर ठेकेदार का बेटा हामिद सहित मौके पर मौजूद सभी कर्मचारी उधर दौड़े. लेकिन ये भी गैस रिसाव की चपेट में आ गए.
बचाने आए दूसरे कर्मचारी भी चपेट में आ गए
गैस रिसाव होने से मिल में चीख-पुकार मच गई. प्लांट के अंदर मौजूद रहे करीब आधा दर्जन कर्मचारी जिनमें सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल थे, उन सभी को किसी तरह दूसरे कर्मचारियों की मदद से पास के निजी अस्पतालों में पहुंचाया. बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान सिक्योरिटी गार्ड सुरेश शर्मा (50) निवासी गुराना रोड की मौत हो गई. जबकि एक अन्य कर्मचारी को मेरठ रेफर कर दिया गया है. इसके अलावा अस्पताल में दो अन्य कर्मचारियों जिनमे एक लेबर ठेकेदार का बेटा (हामिद), सिक्योरिटी गार्ड प्रदीप का इलाज चल रहा हैं.
ईटीपी प्लांट में हुए गैस रिसाव के कारण सिक्योरिटी गार्ड की मौत पर मृतक के परिजनों सहित भारी संख्या में लोगों ने सीएचसी पर हंगामा शुरू कर दिया. परिजनों का कहना था कि जब तक कार्रवाई नहीं होती, पोस्टमार्टम के लिए शव को नहीं भेजा जायेगा.
जिले के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार रॉय ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बाताया कि रिसाव की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और सभी को रेस्क्यू किया गया. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं.
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