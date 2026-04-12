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फर्रुखाबाद में अस्पताल में गैस रिसाव; मरीजों को सुरक्षित निकाला गया, मची अफरा-तफरी

डिप्टी सीएमओ रंजन गौतम ने बताया कि पुलिस द्वारा सूचना मिली कि रविवार शाम अचानक गैस रिसाव होने से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई.

मौके पर जांच करते अधिकारी
मौके पर जांच करते अधिकारी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 11:12 PM IST

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फर्रुखाबाद : जिले में रविवार को एक अस्पताल में गैस रिसाव से अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी पहुंच गए. जिसके बाद अस्पताल को खाली कराया गया. अस्पताल में करीब एक दर्जन से अधिक मरीज थे.



डिप्टी सीएमओ रंजन गौतम ने बताया कि पुलिस द्वारा सूचना मिली कि रविवार शाम अचानक गैस रिसाव होने से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व पुलिस नें मरीजों और अस्पताल कर्मियों को बाहर निकाला. थाना कादरी गेट के इटावा बरेली हाई-वे मसेनी चौराहे के निकट अस्पताल है.

रविवार शाम अचानक अस्पताल में कोई संदिग्ध गैस का रिसाव शुरू हुआ. जिससे मरीजों और अन्य लोगों को सांस लेंने में तकलीफ शुरू हो गयी. जिससे अस्पताल में भगदड़ मच गयी. एक मरीज ने अपने साथ अस्पताल कर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया. जांच में जो भी निकलकर आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. किसी भी दोषी को बक्शा नहीं जाएगा.

सूचना मिलने पर स्वास्थ्य महकमे की टीम घटनास्थल पर पहुंची है. साथ ही सीओ सिटी आदि पुलिस बल के साथ मौके पर पंहुचे. पुलिस ने मरीजों, तीमारदारों व अस्पताल कर्मियों को बाहर निकाला है.

सीओ अभय कुमार वर्मा ने बताया कि मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है. जांच की जा रही है. अस्पताल कर्मियों पर जो मारपीट का आरोप है, उसकी तहरीर मिलने पर कार्यवाही होगी. आगे की अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.


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