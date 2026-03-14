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पिथौरागढ़ में सिलेंडर की होगी होम डिलीवरी, गैस क्राइसिस के बीच डीएम का फैसला

डीएम ने आईओसीएल, एचपीसीएल एवं बीपीसीएल से गैस सिलेंडर आपूर्ति करने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने को कहा है.

PITHORAGARH CYLINDER HOME DELIVERY
पिथौरागढ़ गैस सिलेंडर होम डिलीवरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 14, 2026 at 9:37 PM IST

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पिथौरागढ़: देश में जहां लगातार रसोई गैस की किल्लत हो रही है वहीं उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में रसोई गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी होगी. घर-घर सिलेंडर पहुंचने से लोगों को सड़कों पर कतार लगाकर घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. डीएम आशीष भटगांई ने इसके लिए गैस एजेंसियों को निर्देशित किया है. जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने इसके लिए पूर्ति विभाग और गैस एजेंसी संचालकों के साथ बैठक की.

उन्होंने अधिकारियों को जिले में बुकिंग गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी अनिवार्य रूप से करने के आदेश दिए. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद फोन कर उनके घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाया जाए. जिससे लंबी कतारों एवं अनावश्यक भीड़ की स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके. डीएम ने इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया है.

पिथौरागढ़ गैस सिलेंडर होम डिलीवरी (ETV Bharat)

उन्होंने कहा जिले के उपभोक्ता को घर पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति होनी चाहिए. ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं पूर्ति विभाग के अधिकारियों को कहा है कि जनपद में कहीं भी कालाबाजारी की स्थिति उत्पन्न ना हो. उन्होंने कालाबाजारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं. सिलेंडरों की आपूर्ति करने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये हैं.

जिलाधिकारी ने पूर्ति विभाग को आईओसीएल, एचपीसीएल एवं बीपीसीएल के प्रबंधकों से समन्वय कर कुछ दिनों के लिए गैस सिलेंडर आपूर्ति करने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने को कहा है. जिससे लंबित मांग को शीघ्र पूरा कर स्थिति को सामान्य किया जा सके. जिलाधिकारी ने जनता से प्रशासन को सहयोग करने व धैर्य रखने की अपील है. डीएम ने कहा पिथौरागढ़ जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. आपूर्ति लगातार जारी है. उन्होंने बताया कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के संबंध में शासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा संस्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों को आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं.

पिथौरागढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट ने बताया कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी के कारण होटल एवं रेस्टोरेंट संचालक परेशान हैं. आपूर्ति की मांग जिलाधिकारी के समक्ष रखी गई है. समाधान की बात कही है. समस्या का समाधान नहीं होता है तो होटल व्यवसायी आगे की रणनीति तय करेंगे.

पढे़ं- गैस सिलेंडर्स के लिए लगी लंबी लंबी लाइनें, रुद्रपुर में जाम की सड़क, कालाबाजारी पर भी एक्शन

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