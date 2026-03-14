हाइवे पर पलटी सिलेंडरों से भरी गाड़ी, सड़क पर बिखरे 145 LPG सिलेंडर, मची अफरातफरी
किशनगढ़ में सिलेंडरों से भरी गाड़ी के पलटने से हड़कंप मच गया. गनीमत रहा कि सिलेंडर नहीं फटा, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था.
Published : March 14, 2026 at 2:24 PM IST
किशनगढ़ (अजमेर): किशनगढ़ में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया. पुराने किशनगढ़ टोल के पास हाइवे पर चिड़िया बावड़ी क्षेत्र में गैस सिलेंडरों से भरी गाड़ी का टायर फट गया. इससे गाड़ी पलट गई और सिलेंडर सड़क पर बिखर गए. इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.
मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हाइवे पर गाड़ी पलटने की सूचना मिली तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची. गाड़ी पलटने से उसमें भरे करीब 145 गैस सिलेंडर हाइवे पर दूर-दूर तक बिखर गए. इतनी भारी तादाद में भरे गैस सिलेंडरों को सड़क पर देख राहगीरों और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया. हादसे के कारण नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. कुछ ही देर में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पता चला कि टायर फटने से चालक तेज रफ्तार वाहन से नियंत्रण नहीं रख पाया और वाहन बीच सड़क पलट गया.
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मदनगंज पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते सबसे पहले लोगों को मौके से दूर किया. स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर बचाव कार्य में हाथ बंटाया. सड़क पर बिखरे हुए सभी 145 सिलेंडरों को सुरक्षित रूप से दूसरी गाड़ी में लोड कराया. पुलिस ने हाईवे से क्षतिग्रस्त गाड़ी और सिलेंडरों को हटाकर यातायात को दोबारा सुचारू करवाया. राहत कीबात यह रही कि इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर होने के बावजूद कोई विस्फोट नहीं हुआ और न कोई जनहानि हुई. बड़ा हादसा टलने से प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.
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