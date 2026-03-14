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हाइवे पर पलटी सिलेंडरों से भरी गाड़ी, सड़क पर बिखरे 145 LPG सिलेंडर, मची अफरातफरी

किशनगढ़ के चिड़िया बावड़ी क्षेत्र में सड़क पर बिखरे सिलेंडर ( ETV Bharat Kishangarh (Ajmer) )

किशनगढ़ (अजमेर): किशनगढ़ में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया. पुराने किशनगढ़ टोल के पास हाइवे पर चिड़िया बावड़ी क्षेत्र में गैस सिलेंडरों से भरी गाड़ी का टायर फट गया. इससे गाड़ी पलट गई और सिलेंडर सड़क पर बिखर गए. इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हाइवे पर गाड़ी पलटने की सूचना मिली तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची. गाड़ी पलटने से उसमें भरे करीब 145 गैस सिलेंडर हाइवे पर दूर-दूर तक बिखर गए. इतनी भारी तादाद में भरे गैस सिलेंडरों को सड़क पर देख राहगीरों और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया. हादसे के कारण नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. कुछ ही देर में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पता चला कि टायर फटने से चालक तेज रफ्तार वाहन से नियंत्रण नहीं रख पाया और वाहन बीच सड़क पलट गया.