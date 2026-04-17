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आगरा के 80,000 परिवारों को झटका! 1 जुलाई से बंद होगी गैस सिलेंडर की सप्लाई, जानें क्या है नया नियम और कैसे बचेगा आपका चूल्हा?

रिपोर्ट- श्याम वीर सिंह

आगरा : ईरान-इजरायल और अमेरिका युद्ध के कारण केंद्र सरकार ने 14 मार्च को PNG (पाइप्ड नैचुरल गैस) कनेक्शन को लेकर नए नियम जारी किए थे. इसके तहत अगर आपके घर में PNG कनेक्शन है, तो अब आपको अपना LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) सिलेंडर को सरेंडर करना होगा. नए आदेश के मुताबिक, PNG यूजर्स को न तो नया LPG कनेक्शन मिलेगा और न ही पुराना सिलेंडर रिफिल होगा.

पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि जिस घर के पास PNG कनेक्‍शन है, उसे LPG गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा. सरकार के इस नए आदेश से आगरा के 80,000 उपभोक्ता परेशान हैं. आगरा जिला प्रशासन ने 'वन हाउस, वन कनेक्शन' फॉर्मूले के तहत अब एक ही गैस का कनेक्शन का विकल्प चुनने का आदेश जारी किया है. जिला पूर्ति विभाग और ग्रीन गैस लिमिटेड (GGL) ने साफ कर दिया है कि 1 जुलाई 2026 से LPG सिलेंडर सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी.

1 जुलाई तक LPG सरेंडर करना होगा. (Video Credit; ETV Bharat)

केंद्र सरकार ने यह सख्त कदम क्यों उठाया? क्या आपको अपनी सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी? बैकअप के बिना आपकी रसोई कैसे चलेगी? ईटीवी भारत एक्सप्लेनर में आपके हर सवाल का मिलेगा जवाब...

क्यों लागू किया गया PNG कनेक्शन नियम 2026?

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, PNG कनेक्शन नियम 2026 लागू करने का मुख्य कारण वैश्विक ऊर्जा संकट है. पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और युद्ध जैसे हालातों ने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई को प्रभावित किया है, इसका असर भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों पर भी पड़ रहा है. PNG कनेक्शन नियम 2026 के जरिए गैस संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना जरूरी है. अगर एक ही घर में PNG और LPG दोनों उपलब्ध होंगे, तो गैस का अनावश्यक दोहरा उपयोग बढ़ेगा. इस स्थिति में अन्य जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक LPG सिलेंडर पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है.

PNG कनेक्शन नियम 2026 का किस पर पड़ेगा असर?

देश के बड़े शहरों में तेजी से PNG कनेक्शन का विस्तार हुआ है. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ और कई अन्य शहरों में लाखों घरों तक पाइप्ड गैस पहुंच चुकी है. ऐसे में PNG कनेक्शन नियम 2026 का सबसे ज्यादा असर उन्हीं शहरी परिवारों पर पड़ेगा, जिन्होंने सुरक्षा के तौर पर LPG कनेक्शन भी रखा हुआ था. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि PNG कनेक्शन नियम 2026 के तहत PNG उपभोक्ता भविष्य में नए घरेलू LPG कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि LPG सिलेंडर उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है.

PNG सप्लाई के 4 नए नियम जानिए. (Photo Credit; ETV Bharat)

PNG-LPG उपभोक्ताओं की सूची तलब : आगरा में जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने GGL से शहर के ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तलब की है. जिनके पास PNG और LPG दोनों के कनेक्शन हैं. जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया, सरकार की योजना है कि जिले में जिनके पास PNG और LPG दोनों के कनेक्शन हैं, ऐसे कंज्यूमर को LPG सिलेंडर की जरूरत नहीं हैं. क्योंकि, कंज्यूमर को PNG की सही आपूर्ति मिल रही है. जिले में करीब 1.25 लाख PNG-LPG के उपभोक्ता हैं.

LPG सिलेंडर का गलत प्रयोग किया : जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से गैस की किल्लत आई. इस दौरान यह देखने को मिला कि जो PNG के कंज्यूमर हैं उन्होंने अपने LPG सिलेंडर का गलत उपयोग किया. PNG की बेहतर आपूर्ति के बाद भी ऐसे लोगों ने अपने LPG सिलेंडर को बेचने का प्रयास किया. इसकी भी एक रिपोर्ट बनाई गई है.

तीन माह में पांच हजार PNG कनेक्शन का लक्ष्य : जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है. आदेश है कि जिन गली-मोहल्लों और कॉलोनियों में PNG की पाइपलाइन बिछ गई है. पाइपलाइन के 300 मीटर की परिधि में लोगों को PNG का कनेक्शन लेना अनिवार्य है. छह हजार रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा करने पर एक सप्ताह में PNG कनेक्शन दिया जा रहा है.

अभी की बात करें तो आगरा में तीन माह में पांच हजार नए PNG कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया है. 24 मार्च से अभियान चल रहा है. जिसमें अभी तक एक हजार कनेक्शन दे चुके हैं. क्योंकि, PNG लाइन वाले क्षेत्रों में जो लोग PNG का कनेक्शन नहीं लेंगे तो उन्हें ही परेशानी होगी. क्योंकि, तीन माह बाद एजेंसियां इन क्षेत्र के उपभोक्ताओं के घर LPG की आपूर्ति करना बंद कर देंगी.

आम जनता पर क्या होगा असर. (Photo Credit; ETV Bharat)

आधार कार्ड संग भेजी गैस एजेंसियों को सूची : जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया, GGL से ऐसे करीब 1.25 लाख उपभोक्ताओं की सूची मिली है. जिनके पास दोनों ही कनेक्शन हैं. इन उपभोक्ताओं में से करीब 80,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके नाम पर दोनों कनेक्शन हैं. जबकि 35000 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका पता एक है, लेकिन कनेक्शन अलग-अलग नाम पर है. इन उपभोक्ताओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है. 80000 कंज्यूमर की आधार कार्ड और LPG कनेक्शन के साथ एजेसियों को सूची भेजी गई है. जिन्हें एक जुलाई तक LPG सिलेंडर सरेंडर कराने के निर्देश दिए हैं. ऐसे सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि सरकार के 'वन हाउस, वन कनेक्शन' अभियान में मददगार बनें.