ETV Bharat / state

आगरा के 80,000 परिवारों को झटका! 1 जुलाई से बंद होगी गैस सिलेंडर की सप्लाई, जानें क्या है नया नियम और कैसे बचेगा आपका चूल्हा?

सरकार के नए नियम के मुताबिक PNG कनेक्शन वाले उपभोक्ता को हर हाल में LPG सिलेंडर सरेंडर करना ही होगा.

PNG कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन सरेंडर करना पड़ेगा.
PNG कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन सरेंडर करना पड़ेगा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 2:59 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट- श्याम वीर सिंह

आगरा : ईरान-इजरायल और अमेरिका युद्ध के कारण केंद्र सरकार ने 14 मार्च को PNG (पाइप्ड नैचुरल गैस) कनेक्शन को लेकर नए नियम जारी किए थे. इसके तहत अगर आपके घर में PNG कनेक्शन है, तो अब आपको अपना LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) सिलेंडर को सरेंडर करना होगा. नए आदेश के मुताबिक, PNG यूजर्स को न तो नया LPG कनेक्शन मिलेगा और न ही पुराना सिलेंडर रिफिल होगा.

पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि जिस घर के पास PNG कनेक्‍शन है, उसे LPG गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा. सरकार के इस नए आदेश से आगरा के 80,000 उपभोक्ता परेशान हैं. आगरा जिला प्रशासन ने 'वन हाउस, वन कनेक्शन' फॉर्मूले के तहत अब एक ही गैस का कनेक्शन का विकल्प चुनने का आदेश जारी किया है. जिला पूर्ति विभाग और ग्रीन गैस लिमिटेड (GGL) ने साफ कर दिया है कि 1 जुलाई 2026 से LPG सिलेंडर सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी.

1 जुलाई तक LPG सरेंडर करना होगा. (Video Credit; ETV Bharat)

केंद्र सरकार ने यह सख्त कदम क्यों उठाया? क्या आपको अपनी सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी? बैकअप के बिना आपकी रसोई कैसे चलेगी? ईटीवी भारत एक्सप्लेनर में आपके हर सवाल का मिलेगा जवाब...

क्यों लागू किया गया PNG कनेक्शन नियम 2026?

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, PNG कनेक्शन नियम 2026 लागू करने का मुख्य कारण वैश्विक ऊर्जा संकट है. पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और युद्ध जैसे हालातों ने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई को प्रभावित किया है, इसका असर भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों पर भी पड़ रहा है. PNG कनेक्शन नियम 2026 के जरिए गैस संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना जरूरी है. अगर एक ही घर में PNG और LPG दोनों उपलब्ध होंगे, तो गैस का अनावश्यक दोहरा उपयोग बढ़ेगा. इस स्थिति में अन्य जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक LPG सिलेंडर पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है.

PNG कनेक्शन नियम 2026 का किस पर पड़ेगा असर?

देश के बड़े शहरों में तेजी से PNG कनेक्शन का विस्तार हुआ है. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ और कई अन्य शहरों में लाखों घरों तक पाइप्ड गैस पहुंच चुकी है. ऐसे में PNG कनेक्शन नियम 2026 का सबसे ज्यादा असर उन्हीं शहरी परिवारों पर पड़ेगा, जिन्होंने सुरक्षा के तौर पर LPG कनेक्शन भी रखा हुआ था. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि PNG कनेक्शन नियम 2026 के तहत PNG उपभोक्ता भविष्य में नए घरेलू LPG कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि LPG सिलेंडर उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है.

PNG सप्लाई के 4 नए नियम जानिए.
PNG सप्लाई के 4 नए नियम जानिए. (Photo Credit; ETV Bharat)

PNG-LPG उपभोक्ताओं की सूची तलब : आगरा में जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने GGL से शहर के ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तलब की है. जिनके पास PNG और LPG दोनों के कनेक्शन हैं. जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया, सरकार की योजना है कि जिले में जिनके पास PNG और LPG दोनों के कनेक्शन हैं, ऐसे कंज्यूमर को LPG सिलेंडर की जरूरत नहीं हैं. क्योंकि, कंज्यूमर को PNG की सही आपूर्ति मिल रही है. जिले में करीब 1.25 लाख PNG-LPG के उपभोक्ता हैं.

LPG सिलेंडर का गलत प्रयोग किया : जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से गैस की किल्लत आई. इस दौरान यह देखने को मिला कि जो PNG के कंज्यूमर हैं उन्होंने अपने LPG सिलेंडर का गलत उपयोग किया. PNG की बेहतर आपूर्ति के बाद भी ऐसे लोगों ने अपने LPG सिलेंडर को बेचने का प्रयास किया. इसकी भी एक रिपोर्ट बनाई गई है.

तीन माह में पांच हजार PNG कनेक्शन का लक्ष्य : जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है. आदेश है कि जिन गली-मोहल्लों और कॉलोनियों में PNG की पाइपलाइन बिछ गई है. पाइपलाइन के 300 मीटर की परिधि में लोगों को PNG का कनेक्शन लेना अनिवार्य है. छह हजार रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा करने पर एक सप्ताह में PNG कनेक्शन दिया जा रहा है.

अभी की बात करें तो आगरा में तीन माह में पांच हजार नए PNG कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया है. 24 मार्च से अभियान चल रहा है. जिसमें अभी तक एक हजार कनेक्शन दे चुके हैं. क्योंकि, PNG लाइन वाले क्षेत्रों में जो लोग PNG का कनेक्शन नहीं लेंगे तो उन्हें ही परेशानी होगी. क्योंकि, तीन माह बाद एजेंसियां इन क्षेत्र के उपभोक्ताओं के घर LPG की आपूर्ति करना बंद कर देंगी.

आम जनता पर क्या होगा असर.
आम जनता पर क्या होगा असर. (Photo Credit; ETV Bharat)

आधार कार्ड संग भेजी गैस एजेंसियों को सूची : जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया, GGL से ऐसे करीब 1.25 लाख उपभोक्ताओं की सूची मिली है. जिनके पास दोनों ही कनेक्शन हैं. इन उपभोक्ताओं में से करीब 80,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके नाम पर दोनों कनेक्शन हैं. जबकि 35000 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका पता एक है, लेकिन कनेक्शन अलग-अलग नाम पर है. इन उपभोक्ताओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है. 80000 कंज्यूमर की आधार कार्ड और LPG कनेक्शन के साथ एजेसियों को सूची भेजी गई है. जिन्हें एक जुलाई तक LPG सिलेंडर सरेंडर कराने के निर्देश दिए हैं. ऐसे सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि सरकार के 'वन हाउस, वन कनेक्शन' अभियान में मददगार बनें.

घर बैठे LPG सिलेंडर कैसे करें सरेंडर : जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह बताया कि PNG कनेक्शन धारक उपभोक्ता आसानी से अपना LPG सिलेंडर सरेंडर कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें LPG एजेंसी या अन्य कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है. उपभोक्ता घर बैठे ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या LPG आईडी का उपयोग करके अपना LPG सिलेंडर सरेंडर करने की पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं. इसके लिए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 'माईपीएनजी-डी' पोर्टल लॉन्च किया है. जिससे उपभोक्ता आसानी से सिलेंडर सरेंडर करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं.

जानिए सरेंडर करने का तरीका.
जानिए सरेंडर करने का तरीका. (Photo Credit; ETV Bharat)

अब पढ़िए उपभोक्ताओं के सवाल और जवाब

सवाल: क्या PNG होने पर मैं कमर्शियल सिलेंडर रख सकता हूं?
जवाब : सरकार का यह आदेश विशेष रूप से घरेलू LPG के लिए है. घरेलू उपभोक्ताओं को PNG के साथ सब्सिडी या बिना सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर रखने की अनुमति नहीं होगी.

सवाल : अगर मेरे इलाके में PNG की सप्लाई बाधित होती है तो क्या विकल्प है?
जवाब : सरकार गैस कंपनियों को PNG नेटवर्क को अधिक विश्वसनीय बनाने के निर्देश दे रही है. फिलहाल, बैकअप के तौर पर बिजली से चलने वाले इंडक्शन चूल्हा एक प्रभावी विकल्प हो सकता है.

सवाल : क्या मैं कनेक्शन किसी और को दे सकता हूं ?
जवाब : जी हां, आप इसे परिवार के किसी सदस्य के नाम 'ट्रांसफर' कर सकते हैं, बशर्ते उनके पते पर पहले से कोई कनेक्शन या PNG न हो.

सवाल: अगर रसीद (SV) खो गई है, तो ?
जवाब : एजेंसी से संपर्क करें, वे आपसे एक शपथ-पत्र (Affidavit) लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ा देंगे.

सवाल: क्या चूल्हा बदलना पड़ेगा?
जवाब : नहीं, लेकिन PNG के लिए चूल्हे के 'नोजल' को बदलवाना पड़ता है, जो ग्रीन गैस लिमिटेड (GGL) के कर्मचारी आकर कर देते हैं.

सवाल: क्या PNG, LPG से सस्ती है?
जवाब: PNG में आपको सिर्फ इस्तेमाल की गई गैस का पैसा देना होता है और कोई फालतू चार्ज नहीं लगता. यह सुरक्षित भी ज्यादा है. जबकि LPG का रेट ज्यादा है. यह असुरक्षित भी है.

किराएदार के लिए क्या प्रोसेस होगी?

नोटिफिकेशन में लिखा है कि PNG कनेक्शन के लिए आवेदन घर का 'कानूनी कब्जाधारी' या 'मालिक' कर सकता है. यानी आप किराएदार के तौर पर खुद भी आवेदन कर सकते हैं.

आपके पास PNG कनेक्शन लगाने का नोटिस आने पर दो रास्ते हैं-

मकान मालिक के जरिए: मकान मालिक से बात करके उनके नाम पर कनेक्शन लगवा सकते हैं. यह सबसे आसान तरीका है, क्योंकि पाइपलाइन फिक्स्ड प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाती है.

किराएदार के नाम पर: गैस कंपनियां किराएदारों को भी कनेक्शन देती हैं. इसके लिए आमतौर पर रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक से एक NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) की जरूरत होगी. अगर आपके नाम पर पहले से LPG कनेक्शन है, तो उसे सरेंडर करना होगा.

मकान मालिक PNG लगाने से मना करें तब भी LPG सप्लाई बंद होगी

अगर मकान मालिक पाइपलाइन फिटिंग के लिए मना कर देता है, तो भी 90 दिन बाद उस पते पर LPG सप्लाई बंद हो जाएगी. सरकार का नया नियम पते पर आधारित है, व्यक्ति पर नहीं. अगर उस पते पर पाइपलाइन संभव है, तो तेल कंपनियां वहां सिलेंडर देना बंद कर देंगी.

घर बदलते समय PNG कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं

अगर आप घर बदलते हैं, तो PNG कनेक्शन वहीं रहेगा. घर छोड़ने से पहले गैस कंपनी को इसकी जानकारी देनी होगी. कंपनी अकाउंट बंद कर सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस दे देगी.

नए घर में अगर PNG नहीं लगी है, तो जाकर फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी होगी. अगर उस घर के आस-पास पाइपलाइन सुविधा नहीं है, तो फिर से LPG सिलेंडर ले सकते हैं.

PNG और LPG को जानें.
PNG और LPG को जानें. (Photo Credit; ETV Bharat)
आगरा जिले के गैस उपभोक्ताओं पर एक नजर
  • गैस उपभोक्ता- 13.57 लाख
  • गैस एजेंसियां- 85 से अधिक
  • इंडेन और एचपी गैस कस्टमर केयर नंबर- 18002333555
  • भारत गैस का हेल्पलाइन नंबर- 1800224344


यह भी पढ़ें : यूपी के इस जिले में घायलों को नहीं मिल रहे 'राहवीर', एक साल में कोई नहीं आया आगे, जानिए क्या है गुड सेमेरिटन योजना

TAGGED:

ONE HOUSE ONE CONNECTION
PNGVSLPG
LPGSURRENDERRULES
जानें क्या है PNG का नया नियम
AGRANEWSTODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.