"मेरा नंबर कब आएगा", चंडीगढ़ में गैस सिलेंडर के लिए लगी लोगों की लंबी कतारें

चंडीगढ़ शहर में गैस सिलेंडर की किल्लत से लोग खासे परेशान हैं और लाइनों में लगने के लिए मजबूर हैं.

Gas cylinder shortage in Chandigarh people standing in long queues
चंडीगढ़ में गैस सिलेंडर के लिए लगी लोगों की लंबी कतारें (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 11, 2026 at 7:34 PM IST

3 Min Read
चंडीगढ़ : शहर और आसपास के इलाकों में गैस सिलेंडर की कमी की शिकायतें सामने आने लगी हैं. कई उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो रही है, जबकि कुछ लोग सीधे खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं जिसके चलते एजेंसियों के सामन लोगों की लंबी-लंबी कतारें नज़र आ रही हैं.

पैनिक बुकिंग के चलते बढ़ी सिलेंडर की डिमांड : ईरान-अमेरिका और इजरायल युद्ध के चलते लोगों में गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है. इसी वजह से कई लोग जरूरत से पहले ही सिलेंडर बुक करवा रहे हैं. इस पैनिक बुकिंग के कारण गैस एजेंसियों पर अचानक सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई है.

चंडीगढ़ में गैस सिलेंडर के लिए लगी लोगों की लंबी कतारें (Etv Bharat)

नंबर के बावजूद समय पर नहीं मिल रही डिलीवरी : कई उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने सिलेंडर की बुकिंग तो करवा दी है, लेकिन उन्हें समय पर डिलीवरी नहीं मिल रही. कुछ इलाकों में लोग एजेंसियों के बाहर जाकर सीधे सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं. इस स्थिति का असर सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है. कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों की भी चिंता बढ़ गई है. कारोबारियों का कहना है कि अगर सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई तो खाने-पीने के कारोबार पर असर पड़ सकता है.

रसोई चलाना हो रहा मुश्किल : ढाबा और छोटे रेस्टोरेंट के मालिकों का कहना है कि कई जगहों पर सीमित गैस सिलेंडरों के सहारे काम चलाया जा रहा है. अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में रसोई चलाना मुश्किल हो सकता है. हालांकि गैस एजेंसियों का कहना है कि बढ़ती मांग की वजह से अस्थायी दबाव बना है और सप्लाई को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है. लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि जरूरत से ज्यादा बुकिंग ना करें ताकि सभी उपभोक्ताओं तक समय पर गैस पहुंच सके. पहले जहां 15 दिन बाद नया सिलेंडर डिलीवर हो जाता था, वहीं अब 25 दिन हो गए हैं, जिसके चलते लोगों में बेचैनी है.

