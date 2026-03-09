ETV Bharat / state

गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर दुर्ग में सियासत तेज, कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी ने दिया अंतरराष्ट्रीय बाजार का हवाला

दुर्ग भिलाई : देश में बढ़ती महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में हाल ही में करीब 60 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है. इसी मुद्दे को लेकर दुर्ग जिले के पटेल चौक में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन कर गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों का विरोध जताया. कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार बढ़ती कीमतों से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर में लगभग 115 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता परेशान है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद महंगाई लगातार बढ़ी है और आम जरूरत की चीजें भी महंगी हो गई हैं.

गैस सिलेंडर के बढ़े दामों पर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

कभी गैस सिलेंडर 350 से 400 रुपये में मिलता था. उस समय भाजपा के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करते थे, लेकिन आज कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और भाजपा के नेता चुप्पी साधे हुए हैं.-राकेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष कांग्रेस

BJP का जवाब

वहीं इस मामले में बीजेपी के भिलाई जिला प्रभारी रामजी भारती ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि गैस सिलेंडर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर तय होती हैं.

गैस सिलेंडर के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर तय होते हैं. वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ने या घटने का असर देश में भी पड़ता है.- रामजी भारती, जिला प्रभारी बीजेपी

बीजेपी नेता ने कहा कि सरकार किसानों को मिलने वाले समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी कर रही है और यह आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है.