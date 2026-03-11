ETV Bharat / state

LPG Shortage : दीया कुमारी बोलीं- लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, भाटी ने कहा- कालाबाजारी चिंता का विषय

ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध के चलते देश में एलपीजी गैस की किल्लत हो रही है. कई राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है. ऐसे में अब कालाबाजारी भी बढ़ने लगी है. गैस सिलेंडर के लिए आमजन को परेशान होना पड़ रहा है. आमजन का कहना है कि गैस एजेंसियों पर भी समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं. ब्लैक से गैस सिलेंडर की कीमत कीमत में वृद्धि हो गई है. सिलेंडरों के दाम डबल से भी ज्यादा मांगे जा रहे हैं. कई लोग तो रिश्तेदार, पड़ोसी और जानकारों से सिलेंडर मांग कर काम निकल रहे हैं. लोगों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द सरकार ठोस कदम उठाए.

होटल समेत सभी प्रकार के व्यवसाय गैस सिलेंडरों की किल्लत से प्रभावित हो रहे हैं. कालाबाजारी भी एक बड़ा चिंता का विषय है. समय रहते प्रदेश के सरकार इस विषय में कदम उठाएगी, तो आम जनता को राहत मिल पाएगी. इसके साथ ही गर्मियों के दिन आ गए हैं. पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है. आने वाले समय में हीट वेव भी आने वाली है. इन सब को लेकर भी प्रदेश सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है.

विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत हो रही है. किल्लत के चलते गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है. इससे आमजन पर काफी भार पड़ रहा है. प्रदेश की सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए. घरेलू सिलेंडर की वजह से हर घर परेशान हो रहा है. शादियों का सीजन भी चल रहा है.

प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार चिंता कर रही है. आम नागरिक को घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. सरकार पूरा प्रयास करेगी कि यह संकट नहीं आए. गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर दीया कुमारी ने कहा कि इस तरह कालाबाजारी नहीं करनी चाहिए. सरकार पर विश्वास करें. केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है. केंद्र सरकार तैयारी कर रही है कि आने वाले समय में इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए.

गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर प्रदेश की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि सरकार चिंता कर रही है. आम नागरिकों घबराने की जरूरत नहीं है. वहीं, विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि गैस सिलेंडरों की कीमत से हर घर परेशान है. कालाबाजारी भी एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है. सरकार को समय रहते जल्द से जल्द महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है.

जयपुर: ईरान-इजरायल तनाव के चलते देश-प्रदेश में अब रसोई गैस की किल्लत आ गई है. रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. आमजन को गैस सिलेंडर नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. राजधानी जयपुर में सिलेंडर बुकिंग नहीं हो रही है, तो वहीं जिनकी बुकिंग पहले से हो रखी है, उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं.

उदयपुर जिला कलेक्टर बोले- घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक, अफवाहों से बचें : जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में एलपीजी वितरकों की बैठक लेकर गैस आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजन को घरेलू गैस की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी और कालाबाजारी या अनियमित वितरण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कालाबाजारी एवं अवैध रीफिलिंग के खिलाफ और तेज होगी कार्रवाई : जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जयपुर जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने स्पष्ट किया कि जयपुर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूर्ववत निर्बाध रूप से जारी रहेगी. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की चिकित्सीय एवं शैक्षणिक संस्थानों में निर्बाध उपलब्धता बनी रहे, जिससे आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो.

बैठक में जिला कलेक्टर ने रसद विभाग के अधिकारियों को घरेलू गैस सिलेंडरों के वाणिज्यिक उपयोग, अवैध रीफिलिंग गतिविधियों तथा कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखते हुए प्रवर्तन कार्रवाई निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

भरतपुर में गैस आपूर्ति पर प्रशासन सतर्क, कालाबाजारी पर सख्त : जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है और किसी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है. उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने के बाद 25 दिन पूरे होने पर ही नई बुकिंग करने की व्यवस्था लागू है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जा सके.

उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि संभावित संकट की आशंका में घबराकर अनावश्यक बुकिंग न करें और सिलेंडरों का भंडारण न करें. ऐसा करने से आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. प्रशासन और गैस कंपनियां मिलकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि सभी उपभोक्ताओं तक समय पर गैस सिलेंडर पहुंचे.

जांच दल रखेगा नजर : प्रशासन ने गैस सिलेंडरों की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए विशेष जांच दल का भी गठन किया है. यह दल नियमित रूप से गैस एजेंसियों और वितरण व्यवस्था की जांच करेगा, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके.