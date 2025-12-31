ETV Bharat / state

झोपड़ी में रखा गैस सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, सामान और नकदी हुई खाक

अजमेर: हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना के कोटडा क्षेत्र में स्थित हरिजन बस्ती में एक झोपड़ी में गैस सिलेंडर फट गया. सिलेंडर ब्लास्ट इतना जोरदार था कि इसकी गूंज दूर तक सुनाई दी. ब्लास्ट होने से पहले गैस सिलेंडर भभकने से झोपड़ी में रखा सारा सामान और नगदी जलकर स्वाहा हो गई. गनीमत रही कि सिलेंडर ब्लास्ट के समय झोपड़ी के भीतर और आसपास कोई मौजूद नहीं था. ब्लास्ट की आवाज से लोगों को घटना का पता चला. सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई.

दमकल विभाग में अधिकारी भागचंद ने बताया कि नगर निगम में सेनेटरी इंस्पेक्टर मनोज की ओर से सूचना मिली थी कि कोटड़ा की हरिजन बस्ती में सिलेंडर भभकने से आग लग गई है. मौके पर पंहुचे, तो देखा झोपड़ी में आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में झोपड़ी और उसमें रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया. उन्होंने बताया कि झोपड़ी किसी कमलेश नामक व्यक्ति की थी, जो मजदूरी के लिए निकल चुका था. उसके जाने के बाद यह हादसा हुआ. झोपड़ी में एक 5 लीटर का गैस सिलेंडर था. इसमें आग लगने से घरेलू सामान और सर्दी के कपड़े और कम्बल जल गए. उन्होंने बताया कि दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया. स्थानीय थाना पुलिस ने भी मौका मुआयना किया है.