फिरोजाबाद: सिलेंडर में आग लगने से चार बच्चे झुलसे, एक की हालत गंभीर
शुक्रवार देर रात खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया.
Published : January 17, 2026 at 2:08 PM IST
फिरोजाबाद: जनपद में शुक्रवार देर रात गैस सिलेंडर में आग लगने से चार बच्चे झुलस गए. हादसा उस वक्त पेश आया जब बच्चे खाना बना रहे थे, तभी अचानक सिलेंडर में आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि मौके पर ही चार बच्चे झुलस गए. और घरेलू सामान भी जल गया. घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया.
सिलेंडर में आग से चार झुलसे: घटना दक्षिण थाना क्षेत्र के मालवीय नगर की है. यहां रहने वाले धर्मेंद्र की पत्नी पूनम का ऑपरेशन हुआ था. जिस की वजह से पति-पत्नी दोनों अस्पताल में थे. और घर पर उनके चार बच्चे अनन्या, सूरज, काजल और हिमांशु थे. बच्चे शुक्रवार की देर रात रसोई में खाना बना रहे थे तभी अचानक सिलेंडर में आग लग गई, आग बुझाने के प्रयास में चारों झुलस गए.
फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई: घर में मची चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जब तक आग विक्राल रुप ले चुकी थी, पड़ोसियों ने फौरन फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद पर आग पर काबू पा लिया. पड़ोसियों ने चारों बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है.
जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली. इधर सदर विधायक मनीष असीजा भी जिला अस्पताल पहुंचे और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नवीन जैन से मिल कर बच्चों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, वही इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मालवीय नगर में सिलेंडर में आग लगने से चार बच्चे झुलस गए है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक बच्चे हिमांशु की हालत गंभीर होने पर उसे आगरा रेफर कर दिया गया है. अन्य तीन बच्चों की हालत खतरे से बाहर है.
