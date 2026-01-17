ETV Bharat / state

फिरोजाबाद: सिलेंडर में आग लगने से चार बच्चे झुलसे, एक की हालत गंभीर

फिरोजाबाद: जनपद में शुक्रवार देर रात गैस सिलेंडर में आग लगने से चार बच्चे झुलस गए. हादसा उस वक्त पेश आया जब बच्चे खाना बना रहे थे, तभी अचानक सिलेंडर में आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि मौके पर ही चार बच्चे झुलस गए. और घरेलू सामान भी जल गया. घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया.

सिलेंडर में आग से चार झुलसे: घटना दक्षिण थाना क्षेत्र के मालवीय नगर की है. यहां रहने वाले धर्मेंद्र की पत्नी पूनम का ऑपरेशन हुआ था. जिस की वजह से पति-पत्नी दोनों अस्पताल में थे. और घर पर उनके चार बच्चे अनन्या, सूरज, काजल और हिमांशु थे. बच्चे शुक्रवार की देर रात रसोई में खाना बना रहे थे तभी अचानक सिलेंडर में आग लग गई, आग बुझाने के प्रयास में चारों झुलस गए.

फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई: घर में मची चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जब तक आग विक्राल रुप ले चुकी थी, पड़ोसियों ने फौरन फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद पर आग पर काबू पा लिया. पड़ोसियों ने चारों बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है.