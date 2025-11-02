ETV Bharat / state

गुरुग्राम में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से विकराल हुई आग ने मचाई तबाही, लपटों की विनाशलीला देख चीखें लोग

गुरुग्राम : हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में लक्ष्मण विहार के शनि मंदिर गली में उस वक्त खलबली मच गई जब गैस सिलेंडर में विस्फोट से भीषण आग लग गई.

गैस सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग : गुरुग्राम में रविवार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर लक्ष्मण विहार शनि मंदिर गली में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से आग लग गई. आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी गई लेकिन जब तक दमकल विभाग की टीम पहुंची तब तक आग ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया था. विस्फोट के बाद फैली आग ने तेजी से आगे बढ़ते हुए आसपास खड़ी बाइकों और स्कूटी को भी अपनी चपेट में ले लिया. यहां तक कि आग की लपटें पड़ोस के मकान तक भी तेज़ी से पहुंच गई.

गुरुग्राम में गैस सिलेंडर ब्लास्ट (Etv Bharat)

आग से नुकसान : काफी देर बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हुई. भीम नगर दमकल स्टेशन के अफसर ने बताया कि "शाम 7.30 बजे दुकान और मकान में आग लगने की जानकारी मिली थी जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रवाना किया गया. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया." मिली जानकारी के अनुसार गैस सिलेंडर भरने वाला दुकानदार इस घटना में बुरी तरह से घायल हो गया. आग में झुलसने की वजह से दुकानदार 70 प्रतिशत तक जल गया है और उसका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है. आग के चलते दुकान और घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया है. वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है.