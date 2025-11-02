ETV Bharat / state

गुरुग्राम में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से विकराल हुई आग ने मचाई तबाही, लपटों की विनाशलीला देख चीखें लोग

गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई जिससे अफरा-तफरी फैल गई.

Gas cylinder explosion causes Massive fire in Gurugram Laxman Vihar
गुरुग्राम में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से विकराल हुई आग ने मचाई तबाही (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 2, 2025 at 10:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम : हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में लक्ष्मण विहार के शनि मंदिर गली में उस वक्त खलबली मच गई जब गैस सिलेंडर में विस्फोट से भीषण आग लग गई.

गैस सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग : गुरुग्राम में रविवार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर लक्ष्मण विहार शनि मंदिर गली में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से आग लग गई. आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी गई लेकिन जब तक दमकल विभाग की टीम पहुंची तब तक आग ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया था. विस्फोट के बाद फैली आग ने तेजी से आगे बढ़ते हुए आसपास खड़ी बाइकों और स्कूटी को भी अपनी चपेट में ले लिया. यहां तक कि आग की लपटें पड़ोस के मकान तक भी तेज़ी से पहुंच गई.

गुरुग्राम में गैस सिलेंडर ब्लास्ट (Etv Bharat)

आग से नुकसान : काफी देर बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हुई. भीम नगर दमकल स्टेशन के अफसर ने बताया कि "शाम 7.30 बजे दुकान और मकान में आग लगने की जानकारी मिली थी जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रवाना किया गया. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया." मिली जानकारी के अनुसार गैस सिलेंडर भरने वाला दुकानदार इस घटना में बुरी तरह से घायल हो गया. आग में झुलसने की वजह से दुकानदार 70 प्रतिशत तक जल गया है और उसका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है. आग के चलते दुकान और घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया है. वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - फरीदाबाद में CNG कार में लगी भीषण आग, गाड़ी में रखे 3 लाख 80 हजार रुपये जलकर राख, देखें वीडियो

ये भी पढ़ें - सोनीपत में जनरल स्टोर में लगी भीषण आग, बुझाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियों ने की कड़ी मशक्कत

ये भी पढ़ें - दिवाली की रात लगी भीषण आग: रेवाड़ी में पार्किंग में खड़ी 4 बसें जली, गुरुग्राम में वेयरहाउस जलकर राख

TAGGED:

GURUGRAM GAS CYLINDER EXPLOSION
LAXMAN VIHAR GURGAON
गुरुग्राम में गैस सिलेंडर विस्फोट
GURUGRAM FIRE
GURUGRAM GAS CYLINDER EXPLOSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.