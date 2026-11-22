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उरई में तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फटा; महिलाओं और बच्चों समेत 23 लोग झुलसे, अस्पताल में भर्ती

उरई में तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फटा ( Photo credit: ETV Bharat )

जालौन : उरई शहर के शांतिनगर मोहल्ले में रविवार शाम तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया. रसोई में चाय बनाते समय सिलेंडर के रेगुलेटर से गैस लीक होने के कारण आग लग गई. घर से लपटें उठती देख आसपास के लोग आग बुझाने पहुंचे. इसी दौरान सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मकान का मुख्य गेट उखड़कर दूर जा गिरा और घर के अंदर रखा सामान तहस-नहस हो गया.

धमाके का कंपन आस-पास के करीब आधा दर्जन मकानों तक पहुंचा. मकान के दरवाजे से निकली आग की लपटों की चपेट में आकर महिलाओं और बच्चों समेत करीब 23 लोग झुलस गए. घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. कई की हालत गंभीर बताई जा रही है.



