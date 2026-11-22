उरई में तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फटा; महिलाओं और बच्चों समेत 23 लोग झुलसे, अस्पताल में भर्ती
आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनुपम मिश्र ने बताया कि घायलों का उपचार किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 10:57 PM IST
जालौन : उरई शहर के शांतिनगर मोहल्ले में रविवार शाम तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया. रसोई में चाय बनाते समय सिलेंडर के रेगुलेटर से गैस लीक होने के कारण आग लग गई. घर से लपटें उठती देख आसपास के लोग आग बुझाने पहुंचे. इसी दौरान सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मकान का मुख्य गेट उखड़कर दूर जा गिरा और घर के अंदर रखा सामान तहस-नहस हो गया.
धमाके का कंपन आस-पास के करीब आधा दर्जन मकानों तक पहुंचा. मकान के दरवाजे से निकली आग की लपटों की चपेट में आकर महिलाओं और बच्चों समेत करीब 23 लोग झुलस गए. घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. कई की हालत गंभीर बताई जा रही है.
हादसा शांति नगर वार्ड नंबर सात में पार्षद माता प्रसाद बेलदार के मकान में हुआ. रविवार शाम सिलेंडर के रेगुलेटर से गैस का रिसाव होने लगा. चूल्हे की आग के संपर्क में आते ही गैस ने आग पकड़ ली. घर के अंदर बैठे लोग बाहर की ओर दौड़े. मकान में आग लगने की जानकारी पर आसपास के लोग पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे. इसी बीच सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया.
धमाके की तीव्रता से मकान का मुख्य गेट उखड़कर दूर जा गिरा. घर में रखा घरेलू सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. विस्फोट के साथ दरवाजे से आग की लपटें बाहर निकलीं और वहां मौजूद महिलाएं व बच्चे इसकी चपेट में आ गए. आसपास के करीब आधा दर्जन मकानों में भी धमाके का कंपन महसूस किया गया. हादसे में पुष्पेंद्र (25), डॉली (18), राममोहन कुशवाहा (50), रुद्रप्रताप (15), स्वाति (31), मन्नी देवी (60), सोमवती (70), निखिल (17), अमृता (12), उमंग (10), वैष्णवी (8), अंशिका (9), अभि (8), अभिनय (7), खुशबू (30), दयावती (30), दीपेश (13), बबलू (35), कीर्ति (8), अजीत (6), सान्या (4), आकाश, बलराम और दयानंद भारती घायल हो गए.
घटना की सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत समेत कई जनप्रतिनिधियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और बाद में अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना.
आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनुपम मिश्र ने बताया कि घायलों का उपचार किया जा रहा है. कुछ मरीजों की हालत गंभीर है. प्राथमिक उपचार के बाद जरूरत के अनुसार उन्हें उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर किया जाएगा.
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