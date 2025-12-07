ETV Bharat / state

शाहदरा: भीड़भाड़ वाले बाजार में फटा गैस सिलेंडर, कई घायल, दुकानदारों ने बचाई सैकड़ों जान

दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र के मशहूर कसाईवाडा चप्पल मार्केट में रेहड़ी पर रखा गैस सिलेंडर फटा,दुकानदारों की सूझबूझ से बची कई जान.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 7, 2025 at 2:04 PM IST

Updated : December 7, 2025 at 2:15 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र के मशहूर कसाईवाडा चप्पल मार्केट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोज़ की तरह समोसे बेचने वाला रेहड़ीवाला अपनी दुकान सजा ही रहा था कि अचानक उसकी रेहड़ी पर रखा गैस सिलेंडर आग की लपेट में आ गया. यह हादसा इतना अचानक था कि कुछ ही सेकंड में पूरा बाजार आग की दहशत से गूंज उठा.

CCTV फुटेज में दिखा ब्लास्ट का मंजर : CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि हल्के धुएं के बाद सिलेंडर एकदम से भभकता है और 10–12 फीट तक आग की लपटें उठती हैं. सिलेंडर के पास खड़ा समोसा बेचने वाला आग से झुलसने लगता है. बाजार में मौजूद लोगों के लिए यह दृश्य किसी फिल्मी एक्शन सीन से कम नहीं था. लोग भाग रहे थे, दुकानें बंद हो रही थीं और पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ था.

शाहदरा की भीड़भाड़ वाले बाजार में फटा गैस सिलेंडर (CCTV)


गैस सिलेंडर लेकर आए स्कूटी सवार युवक को गंभीर चोटें : ऐसे में बाजार में मौजूद समाजसेवी परविंदर सिंह बिंद्रा ने बिना कुछ सोचे-समझे जान जोखिम में डालकर भजन को पकड़कर बाहर खींचा और तुरंत हेडगवार आरोग्य संस्थान ले जाते हैं. यहां न वो सिर्फ भजन बल्कि गैस सिलेंडर लेकर आए स्कूटी सवार युवक को भी गंभीर चोटें आईं, जिसकी स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई.

अवैध पार्किंग के चलते हुआ हादसा : स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि यह घटना और भी भयानक रूप ले सकती थी क्योंकि चप्पल मार्केट में वर्षों से अवैध पार्किंग की समस्या ने जगह की कमी को बेहद खतरनाक बना दिया है. सड़क इतनी तंग हो चुकी है कि दो लोग आसानी से निकल भी नहीं सकते. हादसे के दौरान आग की लपटें कई खड़ी गाड़ियों के नीचे तक पहुंच गई थीं, और अगर सिलेंडर फटता तो पूरा इलाका राख में बदल सकता था.

दुकानदारों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा (ETV Bharat)


दुकानदारों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा : यहां के दुकानदारों की सूझबूझ ने बड़ा हादसा होने से रोका जा सका. जैसे ही आग फैली, दुकानदारों ने बाजार में रखे अतिरिक्त सिलेंडरों को तुरंत बाहर निकाला. कई दुकानदारों ने अपनी दुकान से मिट्टी-मिश्रण, पानी और फायर स्प्रे लाकर गाड़ियों के नीचे फैलती आग को रोक लिया. उनकी तेज़ प्रतिक्रिया की वजह से आग को कुछ ही मिनट में काबू कर लिया गया.
Last Updated : December 7, 2025 at 2:15 PM IST

