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बुलंदशहर में घर में फटा गैस सिलेंडर; दीवारों पर आईं दरारें, आग लगने से लाखों का नुकसान

सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि आग लगने की सूचना पर दमकल की दो टीम मौके पर गईं थीं.

बुलंदशहर में घर में फटा गैस सिलेंडर
बुलंदशहर में घर में फटा गैस सिलेंडर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 7:59 PM IST

3 Min Read
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बुलंदशहर : खुर्जा स्थित अरनिया खुर्द गांव में शुक्रवार रात को रसोई में रखा सिलेंडर धमाके के साथ फट गया. गनीमत रही कि घटना से पहले ही परिवार के लोग घर से बाहर आ गए थे. धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की दीवारों में दरारें पड़ गईं. हादसे में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया. हादसे की सूचना के बाद मौके पर पलिस पहुंची.

अरनिया खुर्द गांव निवासी चमन ने बताया कि वह और उनका भाई पिंटू मजदूरी करते हैं. दोनों भाइयों का परिवार संयुक्त रूप से एक ही मकान में रहता है. शुक्रवार को उनको घर में नवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना चल रही थी. उन्होंने बताया कि इस दौरान चमन की पत्नी, दो बच्चे, पिता, छोटा भाई और उसकी पत्नी व उसके दो बच्चे मौजूद थे.

बुलंदशहर में घर में फटा गैस सिलेंडर (Video credit: ETV Bharat)



उन्होंने बताया कि इस दौरान छोटा भाई पिंटू रसोई में दूध गर्म होने के लिए गैस चूल्हे पर रखकर आ गया. थोड़ी देर में कुछ सामान जलने की गंध आई तो देखा की सिलेंडर में आग की लपट निकल रही थी. भाई ने आग को बुझाने के लिए कपड़ा डाला तो उसमें भी आग लग गई. यह देख पीड़ित परिवार और अन्य लोग घर से बाहर निकल गए.


उन्होंने बताया कि कुछ ही देर में तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया और रसोई के अलावा अन्य कमरों तक आग फैल गई. ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से बढ़ती जा रही थी. सूचना पर दमकल व पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. हादसा करीब रात 10 बजे हुआ था. टीम ने लगभग तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.



भीषण आग से मकान में रखा फर्नीचर, कपड़े, टीवी व इलेक्ट्रोनिक सामान, बिस्तर, रसोई का सामान, बच्चों की पुस्तकें और अन्य जरूरी सामान सब जलकर राख हो गया. घर की दीवारों पर भी दरारें आ गईं हैं. पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है. चमन ने बताया कि उनका पैतृक मकान था, जो उनके पिता जगदीश ने बड़ी मेहनत कर बनाया था.

सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि आग लगने की सूचना पर दमकल की दो टीम मौके पर गईं थीं और पुलिस टीम भी गई थी. पीड़ित परिवार के अनुसार सिलेंडर फटने के कारण घर में आग लग गई थी. परिवार के सभी लोग समय रहते बाहर आ गए थे. सभी सुरक्षित हैं.

यह भी पढ़ें : गुब्बारे फुलाने वाले गैस सिलेंडर के फटने से 4 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल

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