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बुलंदशहर में घर में फटा गैस सिलेंडर; दीवारों पर आईं दरारें, आग लगने से लाखों का नुकसान

बुलंदशहर में घर में फटा गैस सिलेंडर ( Photo credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर : खुर्जा स्थित अरनिया खुर्द गांव में शुक्रवार रात को रसोई में रखा सिलेंडर धमाके के साथ फट गया. गनीमत रही कि घटना से पहले ही परिवार के लोग घर से बाहर आ गए थे. धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की दीवारों में दरारें पड़ गईं. हादसे में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया. हादसे की सूचना के बाद मौके पर पलिस पहुंची. अरनिया खुर्द गांव निवासी चमन ने बताया कि वह और उनका भाई पिंटू मजदूरी करते हैं. दोनों भाइयों का परिवार संयुक्त रूप से एक ही मकान में रहता है. शुक्रवार को उनको घर में नवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना चल रही थी. उन्होंने बताया कि इस दौरान चमन की पत्नी, दो बच्चे, पिता, छोटा भाई और उसकी पत्नी व उसके दो बच्चे मौजूद थे. बुलंदशहर में घर में फटा गैस सिलेंडर (Video credit: ETV Bharat)



उन्होंने बताया कि इस दौरान छोटा भाई पिंटू रसोई में दूध गर्म होने के लिए गैस चूल्हे पर रखकर आ गया. थोड़ी देर में कुछ सामान जलने की गंध आई तो देखा की सिलेंडर में आग की लपट निकल रही थी. भाई ने आग को बुझाने के लिए कपड़ा डाला तो उसमें भी आग लग गई. यह देख पीड़ित परिवार और अन्य लोग घर से बाहर निकल गए.