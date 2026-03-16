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''गैस संकट से सालों पीछे जाने का एहसास''- प्रीत विहार गुरुद्वारे में लकड़ी जलाकर तैयार किया गया लंगर

गुरुद्वारे में लकड़ी जलाकर तैयार किया गया लंगर ( ETV Bharat )