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''गैस संकट से सालों पीछे जाने का एहसास''- प्रीत विहार गुरुद्वारे में लकड़ी जलाकर तैयार किया गया लंगर

केंद्र सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य है.

गुरुद्वारे में लकड़ी जलाकर तैयार किया गया लंगर
गुरुद्वारे में लकड़ी जलाकर तैयार किया गया लंगर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 16, 2026 at 7:38 AM IST

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नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच घरेलू गैस की सप्लाई को लेकर लोगों की परेशानी सामने आने लगी है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है. कई इलाकों में एलपीजी सिलेंडर की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं. इसी बीच पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार गुरुद्वारा में गैस की कमी के कारण लंगर लकड़ी जलाकर तैयार किया गया.

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार पिछले कई दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिल पाने के कारण उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा. गुरुद्वारे में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु लंगर ग्रहण करने आते हैं, ऐसे में भोजन तैयार करना जरूरी होता है. लेकिन गैस की कमी के चलते कमेटी को पारंपरिक तरीके से लकड़ी जलाकर खाना बनाना पड़ा.

गुरुद्वारे में लकड़ी जलाकर तैयार किया गया लंगर: गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों का कहना है कि पिछले तीन से चार दिनों से लगातार गैस एजेंसी से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फोन तक नहीं लग रहा था. जब कमेटी के सदस्य खुद एजेंसी पहुंचे तो वहां बताया गया कि फिलहाल सिलेंडर की सप्लाई नहीं है और नई बुकिंग कराने पर ही 15 से 20 दिनों बाद सिलेंडर मिल पाएगा. ऐसे में लंगर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ा.

गुरुद्वारे में लकड़ी जलाकर तैयार किया गया लंगर (ETV Bharat)

गैस संकट से सालों पीछे जाने का एहसास: गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक सदस्य ने कहा, “हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम 30–35 साल पीछे चले गए हैं. उस समय गांवों और कस्बों में लोग लकड़ी और कोयले पर ही खाना बनाते थे. सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है. अगर गैस की कमी नहीं है तो एजेंसियों पर सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहे और लोगों को लंबी-लंबी कतारों में क्यों खड़ा होना पड़ रहा है.”

सिलेंडर केलिए घंटों इंतजार: कमेटी के एक अन्य सदस्य ने बताया कि लंगर सेवा गुरुद्वारे की परंपरा और आस्था से जुड़ी है, इसलिए इसे किसी भी हाल में बंद नहीं किया जा सकता. लंगर में रोजाना सैकड़ों लोग भोजन करते हैं. अगर गैस नहीं मिल रही तो हमें लकड़ी जलाकर ही खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा रुक नहीं सकती. स्थानीय लोगों का भी कहना है कि कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लोग सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं. लोग अपनी गाड़ियों में सिलेंडर रखकर घंटों इंतजार कर रहे हैं.

फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य है. हालांकि जमीनी स्तर पर सामने आ रही तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं. अब देखना यह होगा कि गैस सप्लाई की स्थिति कब तक सामान्य होती है और लोगों को राहत कब मिलती है.

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