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UP में गैस संकट: लखनऊ में 38 सिलेंडरों की कालाबाजारी का खेल खुला, कानपुर में GAS एजेंसी पर लटका ताला, DSO ले रहे एक्शन

यूपी में गैस संकट. ( etv bharat )

लखनऊ/कानपुर: योगी सरकार सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर लगातार एक्शन ले रही है. इसी कड़ी में लखनऊ और कानपुर में भी टीमों का एक्शन सामने आया है. लखनऊ में एक ट्रक में 38 सिलिंडर भरे मिले हैं. ये सिलेंडर कालाबाजारी के लिए जा रहे थे. वहीं, कानपुर में गैस एजेंसी पर ताला लटका मिला. इसकी शिकायत उपभोक्ताओं ने डीएसओ से की है. इस मामले में प्रशासन एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है.



लखनऊ में कालाबाजारी का भंडाफोड़: पूर्ति निरीक्षक अशोक कुमार चौरसिया के मुताबिक 17 मार्च को मुखबिर से सूचना मिली कि सरोजनी नगर के हिन्दनगर एलडीए कॉलोनी स्थित जनता गैराज इंटरप्राइजेज परिसर में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण और कालाबाजारी की जा रही है. सूचना के आधार पर एसीएम (तृतीय) बृजेश वर्मा के नेतृत्व में जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुरेश कुमार सरोज, अरविंद कुमार सिंह और परवेज अख्तर व पुलिस टीम ने छापा मारा. पूर्ति निरीक्षक के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मौके से 38 सिलेंडर जब्त किए गए. साथ ही पिकअप और ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया. जब्त सिलेंडरों को शीला गैस सर्विस, रामगढ़ के प्रबंधक आलोक कुमार वर्मा और बोलेरो वाहन को मोहम्मद यूनुस को सुपुर्द किया गया। जबकि ट्रक को सरोजनीनगर थाने में दाखिल कर दिया गया है.



पूर्ति निरीक्षक का कहना है कि इस मामले में सरोजनी नगर के हिंद नगर, एलडीए कॉलोनी निवासी मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद यूसुफ, के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है.



