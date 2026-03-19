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UP में गैस संकट: लखनऊ में 38 सिलेंडरों की कालाबाजारी का खेल खुला, कानपुर में GAS एजेंसी पर लटका ताला, DSO ले रहे एक्शन

प्रशासनिक टीमें लगातार चला रही अभियान, कालाबाजारी करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं.

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यूपी में गैस संकट. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 7:55 AM IST

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लखनऊ/कानपुर: योगी सरकार सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर लगातार एक्शन ले रही है. इसी कड़ी में लखनऊ और कानपुर में भी टीमों का एक्शन सामने आया है. लखनऊ में एक ट्रक में 38 सिलिंडर भरे मिले हैं. ये सिलेंडर कालाबाजारी के लिए जा रहे थे. वहीं, कानपुर में गैस एजेंसी पर ताला लटका मिला. इसकी शिकायत उपभोक्ताओं ने डीएसओ से की है. इस मामले में प्रशासन एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है.

लखनऊ में कालाबाजारी का भंडाफोड़: पूर्ति निरीक्षक अशोक कुमार चौरसिया के मुताबिक 17 मार्च को मुखबिर से सूचना मिली कि सरोजनी नगर के हिन्दनगर एलडीए कॉलोनी स्थित जनता गैराज इंटरप्राइजेज परिसर में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण और कालाबाजारी की जा रही है. सूचना के आधार पर एसीएम (तृतीय) बृजेश वर्मा के नेतृत्व में जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुरेश कुमार सरोज, अरविंद कुमार सिंह और परवेज अख्तर व पुलिस टीम ने छापा मारा. पूर्ति निरीक्षक के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मौके से 38 सिलेंडर जब्त किए गए. साथ ही पिकअप और ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया. जब्त सिलेंडरों को शीला गैस सर्विस, रामगढ़ के प्रबंधक आलोक कुमार वर्मा और बोलेरो वाहन को मोहम्मद यूनुस को सुपुर्द किया गया। जबकि ट्रक को सरोजनीनगर थाने में दाखिल कर दिया गया है.

पूर्ति निरीक्षक का कहना है कि इस मामले में सरोजनी नगर के हिंद नगर, एलडीए कॉलोनी निवासी मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद यूसुफ, के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है.

कानपुर में गैस एजेंसी पर लटका मिला ताला: डीएसओ राकेश कुमार के मुताबिक खलासी लाइन स्थित पुष्पा गैस एजेंसी के खिलाफ शिकायत मिली थी. जब वह पुष्पा गैस एजेंसी पहुंचे तो यहां मेनगेट पर ताला लटका हुआ था. एजेंसी संचालक से संपर्क करने की कोशिश की गई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला. ऐसे में पुष्पा गैंस एजेंसी के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति कर दी गई है. उन्होंने कहा, सभी एजेेंसी संचालकों से कहा गया वह उपभोक्ता को बिल्कुल परेशान न करें. अगर उपभोक्ता की गैस बुक है तो सिलेंडर जरूर उपलब्ध करा दें.


अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) डा.राजेश कुमार ने बताया जांच टीम के सदस्यों द्वारा जब मैनावती मार्ग स्थित एजेंसी के गैस गोदाम में छापेमारी की गई तो वह भी बंद मिला. प्रारंभिक जांच एवं उपभोक्ताओं के लिखित बयानों से स्पष्ट हुआ एजेंसी द्वारा न केवल उपभोक्ताओं को समय से गैस उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी, बल्कि जांच में भी सहयोग नहीं किया गया. इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए संबंधित कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लखनऊ को एजेंसी के निलंबन की संस्तुति भेज दी गई है. उन्होंने कहा जिले गैस आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. डीएसओ ने बताया कि 18 मार्च 2026 को जिला पूर्ति कार्यालय के कंट्रोल रूम पर कुल 35 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से आठ का तत्काल निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष पर कार्रवाई जारी है.


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