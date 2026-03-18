रुद्रपुर में गैस सिलिंडर संकट, फूटा महिलाओं का गुस्सा, जाम की सड़क
गुस्साई महिलाओं का कहना है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे और बड़ा आंदोलन करेंगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 18, 2026 at 5:31 PM IST
रुद्रपुर: कई दिनों से गैस सिलिंडर न मिलने और एजेंसी की लापरवाही से नाराज महिलाओं ने हल्द्वानी रामपुर रोड पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. सड़क पर सिलिंडर रखकर बैठीं महिलाओं ने प्रशासन और गैस एजेंसियों के खिलाफ जमकर नाराज़गी जताई. उनका आरोप है कि बुकिंग और भुगतान के बावजूद भी उन्हें सिलिंडर नहीं मिल रहा है. प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि वे कई दिनों से गैस सिलिंडर के लिए परेशान हैं. सुबह 5 बजे से लाइन में लगने के बावजूद उन्हें सिलिंडर नहीं मिल रहा है. उनका आरोप है कि गैस एजेंसी द्वारा न तो सही तरीके से पर्ची दी जा रही है और न ही समय पर सिलिंडर उपलब्ध कराया जा रहा है.
महिलाओं ने बताया कि उन्होंने पहले ही गैस बुकिंग कर ली है. कई मामलों में ऑनलाइन भुगतान भी कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद सिलिंडर नहीं दिया जा रहा है. कुछ उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी वाले उन्हें गोदाम भेज देते हैं, जो काफी दूर है. वहां पहुंचने के लिए लगभग 300 रुपये खर्च करने पड़ते हैं. जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि सिलिंडर खत्म हो गये हैं.
इस समस्या से केवल उधम सिंह नगर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों जैसे दिनेशपुर के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं. दूर-दराज से आए लोगों को भी खाली हाथ बुकिंग नहीं हो पा रही है. प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि उन्होंने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, फिर भी उन्हें सिलिंडर नहीं दिया जा रहा है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा. पुलिस ने महिलाओं को समझाने की कोशिश की. उन्हें गैस एजेंसी के कार्यालय ले जाया गया. वहां पहुंचने पर कार्यालय का गेट बंद मिला. जिसे बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद खुलवाया गया.
प्रशासन का कहना है कि सभी को गैस सिलिंडर उपलब्ध कराया जाएगा. किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. लोग पिछले 3 से 5 दिनों से लाइन में लगे हुए हैं. फिर भी उन्हें सिलिंडर नहीं मिल रहा है. इस पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. गुस्साई महिलाओं का कहना है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे और बड़ा आंदोलन करेंगी.
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