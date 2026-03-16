LPG Shortage : मीणा बोले- प्रदर्शन करने वाले पैनिक फैला रहे, रसोई गैस की कोई कमी नहीं
प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल ने कहा- अलवर में रसोई गैस की कोई कमी नहीं. गर्मी में पानी और बिजली की परेशानी नहीं होनी चाहिए...
Published : March 16, 2026 at 3:05 PM IST
अलवर: जिला प्रभारी एवं प्रदेश के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदर्शन करने वाले पैनिक फैला रहे हैं. अलवर जिले में रसोई गैस की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि तापमान बढ़ रहा है, गर्मी तेज पड़ने की संभावना के चलते जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पानी, बिजली की सप्लाई में लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसके लिए अभी से रणनीति तैयार करें.
वहीं, गर्मी में हीट वेव व अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय करने के लिए कहा गया है. जिला प्रभारी मंत्री सोमवार को अलवर के मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. मीणा ने कहा कि रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में है और सुचारू रूप से वितरित हो रही है. रसोई गैस की सप्लाई को लेकर बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों से बात की गई है. उनसे जिले में रसोई गैस की उपलब्धता पर चर्चा की गई है.
अधिकारियों का कहना है कि जिले में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन बुकिंग की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि लोग बिना कारण ही पैनिक बनाकर लाइन लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिले में पेट्रोल व डीजल की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई है. कहीं भी कोई समस्या नहीं है.
इस बार गर्मी तेज पड़ने की आशंका, अधिकारियों से की तैयारी पर चर्चा : प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आशंका जताई कि तापमान बढ़ रहा है और इस बार गर्मी तेज पड़ सकती है. ऐसे में हीट वेव एवं अन्य मौसमी बीमारियों से निपटने की रणनीति की समीक्षा करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में चर्चा की गई है.
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उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी में किसी को परेशानी नहीं हो, हीट वेव से बचाव एवं अन्य मौसमी बीमारियों से निपटने के उपाय व उपचार आदि की पर्याप्त व्यवस्था करने की रणनीति अभी से तैयार करें. इसके अलावा गर्मी में पेयजल की किल्लत नहीं हो और बिजली की निर्बाध रूप से लोगों को सप्लाई मिलती रहे. इसके लिए अधिकारियों को अभी से तैयारी में जुटने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में अन्य विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई है. इसके अलावा राज्य व केन्द्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है.
निकाय चुनाव पर पार्टी स्तर पर होगा निर्णय : जिला प्रभारी मंत्री मीणा ने कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पार्टी स्तर पर निर्णय लिया जाएगा. फिलहाल, सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.