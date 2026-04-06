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लूटने का जरिया बना लिया..! इलेक्ट्रिक दुकान में गैस सिलेंडर रिफिलिंग, पटना में दारोगा ने ग्राहक बन किया भंडाफोड़

पटना में गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग का भंडाफोड़ हुआ है. इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग दुकान की आड़ में अवैध धंधा चल रहा था. पढ़ें खबर

Gas Cylinder Crisis In Patna
छापे में बरामद सिलेंडर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 6, 2026 at 2:48 PM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना में अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित धंधे का पर्दाफाश किया है. श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी नाला के पास स्थित इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग सेंटर में छापेमारी कर पुलिस ने इस अवैध कारोबार का खुलासा किया.

ग्राहक बनकर पहुंचे दारोगा : पुलिस को इस दुकान के संबंध में लंबे समय से गुप्त सूचना मिल रही थी कि यहां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग की जा रही है. सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस पदाधिकारी रणधीर कुमार खुद ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे. उन्होंने जब गैस सिलेंडर की मांग की, तो दुकानदार ने ब्लैक में सिलेंडर उपलब्ध कराने की सहमति दे दी.

देखें यह रिपोर्ट (ETV Bharat)

छापेमारी में 9 सिलेंडर बरामद : इसके बाद पूर्व निर्धारित योजना के तहत श्रीकृष्णापुरी थाना प्रभारी जितेंद्र राणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दुकान में छापेमारी की. तलाशी के दौरान दुकान से कुल 9 गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 8 घरेलू और 1 कमर्शियल सिलेंडर शामिल हैं.

आरोपी ने गुनाह स्वीकार किया : छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद दुकानदार से पूछताछ की गई, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. बाद में उसकी पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई, जो राजापुल का निवासी बताया जा रहा है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है.

Gas Cylinder Crisis In Patna
इसी दुकान पर मारी गई रेड (ETV Bharat)

कई दिनों से चला रहा था अवैध धंधा : प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी इलेक्ट्रिक सामान की मरम्मत की आड़ में इस अवैध धंधे को संचालित कर रहा था. वह गैस चूल्हा, कुकर, मिक्सी, हीटर, आयरन और पंखे की रिपेयरिंग के नाम पर दुकान चला रहा था, जबकि अंदर ही अंदर गैस सिलेंडर की रिफिलिंग और ब्लैक मार्केटिंग का काम जारी था.

''थाने से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई. बरामद सिलेंडरों की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि सिलेंडर कहां से लाए गए और किन-किन लोगों को सप्लाई किए जाते थे.''- प्रिंस कुमार, आपूर्ति निरीक्षक, पटना

Gas Cylinder Crisis In Patna
छापा मारने पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

अन्य लोगों की संलिप्तता भी जांच की जा रही : पुलिस के अनुसार, आरोपीअनिल कुमार पिछले एक महीने से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था, हालांकि जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि वह लंबे समय से इस धंधे में संलिप्त हो सकता है. इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है.

ECA के तहत FIR : फिलहाल आरोपी के खिलाफ श्रीकृष्णापुरी थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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